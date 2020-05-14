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Имена воинов из Кыргызстана появились на обелисках Северной Осетии

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- Светлана Лаптева
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Историк и поисковик из Северной Осетии, которая восстанавливает имена на памятниках погибшим воинам Великой Отечественной войны, Алина Акоефф передала в поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" списки военнослужащих, похороненных в Северной Осетии, которые были обнаружены в ходе сверки. Возможно их родные до сих пор считают этих солдат пропавшими без вести.

- Несколько человек воевали в 4 бригаде, которая была сформирована у вас в Кыргызстане, несколько из других воинских частей. Мы надеемся найти не только родных, но также на то, что и в ведомстве, которое занимается воинским учетом, учтут наш список и внесут в банк данных поправки. До этого мы направляли список в Кыргызстан, но никакого ответа не получили. Это важно чтобы вся информация была аккумулирована, а не рассыпалась. – пояснила Алина Акоефф.

Село Хазнидон:

- Сахно Иван Филиппович 1917 год рождения. - 535 Стрелковый полк. 2 гвардейская дивизия. Ошская обл., Ошский р-н ЦАМО ф. 58, оп. 18001 д. 647 - Донесения о безвозвратных потерях от 10.02.1943 г. Похоронен в районе с. Хазнидон

Жилин Федор Кузьмич1913 - 26.12.42 сержант 535 СП 2 гв. Сд. Ошская обл., Узгенский р-нЦАМО ф. 58, оп. 18001 д. 647 - Донесения о безвозвратных потерях от 10.02.1943 Похоронен в районе с.Хазнидон

г. Беслан:

- Борзов Василий Петрович1912 призван - Кантский РВК, Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Кантский р-н красноармеец 389 сд. Десения о безвозвратных потерях от 12.02.1943

г.Владикавказ: Буйляшев Касимбек 1919 красноармеец Орджоникидзевская див. 26 погран. полк 1 б-н Фрунзенская обл., с. Ворошиловск. д.14 во дворе ул. Кесаева и Таутиева

- Назаркин Федор Афанасьевич 1897, 29.09.43 красноармеец111 Гв.стрелковый полк, медаль "За боевые заслуги" . родился - Киргизская ССР, Фрунзенская обл., призван - г. Фрунзе, Проезжий пер.,332. Похоронен на госпитальном кладбище г.Орджоникидзе

село. Гизель:

- Абдурахманов Менебак 1921 - 08.11.42, призван Чуйский РВК, Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Чуйский р-н рядовой 4 гв.бригада. Родился в 1921 г. в Киргизской ССР. Проживал в с.Тахман Оношаз Чуйского района Фрунзенской области. Призван в ряды РККА Чуйским РВК Фрунзенской области. Рядовой. Шофер. Погиб в бою за с. Гизель 8.11.42 г.

- Бикбаев Джумакадыр 1908 гр. Родился - Фрунзенская обл., Калининский р-н, Калининский РВК, Киргизская ССР, Фрунзенская обл.рядовой 4 гв.Стрелковая бригада. Проживал в с/с Чуйшмынский Калининского района. Призван в ряды РККА Калининским РВК Киргизской ССР. Красноармеец. Стрелок 2 отдельного стрелкового батальона 4 гвардейской стрелковой бригады. Погиб в бою за с.Гизель 7.11.42 г.

- Егембердиев Евсей погиб 10.11.42 г. Фрунзе. Проживал по адресу г .Фрунзе, ул. Туйгунская д 4. Жена Егембердиева Кноскан. Призван в ряды РККА Фрунзенским ГВК Киргизской ССР. Красноармеец. Стрелок 4 гвардейской стрелковой бригады. Погиб в бою за с. Гизель 10.11.42 г. (по данным Книги памяти г. Бишкек погиб 13.11.42 г.).

- Хаитов Ахмеджан 1912 - 07.11.42 Киргизская ССР Сузакский РВК, Киргизская ССР, Джалал-Абадская обл., Сузакский район. Красноармеец, стрелок отдельного стрелкового батальона, 4 гвардейской стрелковой бригады. Проживал по адресу Киргизская ССР, Джалал-Абадская обл., Сузакский р-н, Молотовский с/с к/з им Кирова. Мать Хаитова Сулейман. Призван в ряды РККА Сузакским РВК Киргизской ССР. Погиб в бою за с.Гизель 7.11.42 г. Донесения о безвозвратных потерях штаба - от 18.12.1942 ИСПРАВЛЕНО С ХАЛИТОВ на ХАИТОВ

Село Ахсарисар:

- Урусбаев Алим 1924 г.р., Киргизская ССР, Ошская обл., Советский р-н, с. Сексыск, мл.сержант 295 сд, погиб 26.12.1942

- Клейменов Борис Федорович, 1923 г.р., уроженец г.Фрунзе, погиб 04.12.1942, рядовой 295 сд

Село: Сурх-Дигора

- Бабичев Сергей Михайлович 1917 г.р., Киргизская ССР, Калининский р-н, с. Вознесенское красноармеец 10 Гвардейской стрелковой . бригады., погиб 27.12.1942

- Вдовиц Петр Демидович 1919 г.р., Киргизская ССР, г. Фрунзе, ул. Панфилова, 27, красноармеец 10 Гв. стрелк. бр., погиб 29.12.1942

станица Николаевская:

- Голонюк Федор Иванович 1923 г.р. - Ворошиловский РВК, Киргизская ССР, Ворошиловский р-н призван Чкаловская обл., Павловский р-н, Бродецкий с/с погиб 30.12.1942 красноармеец 389 СД

- Кулешов Петр Иванович 1904 г.р. Актюбинская обл., Косыщевский р-н, с. Косыщевка призван Джалал-Абадский РВК, Киргизская ССР, Джалал-Абадская обл., г. Джалал-Абад капитан 545 СП 389 СД погиб 27.12.1942 похоронен у станицы Николаевская - у школы.


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URL: https://www.vb.kg/388026
Теги:
ВОВ, Россия, Кыргызстан, поиски
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