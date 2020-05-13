Кыргызстан готовят к новой революции? (видео)

Как бы теперь ни оправдывались члены движения Чон Казат и его предводитель, бывший прокурор Сыймык Жапыкеев, отрицать очевидное уже невозможно – сам он и фейковые пользователи в Facebook открыто призывают не просто к противоправным действиям, а буквально идти по домам и отбирать имущество политиков и бизнесменов.

Вообще, со стороны бывшего служащего надзорного органа, который должен был обеспечивать верховенство закона, такая позиция более, чем странная. Как и сама персона Жапыкеева. Называющий себя безработным, бывший прокурор не чурается выкладывать десятки фотографий его путешествий по всему миру, а программу "Кухня №6" ведет с собственно, весьма благоустроенной кухни. Таких роскошеств не могут себе позволить многие из тех, к кому он обращается с "праведным гневом" по поводу несправедливости и богатств олигархов и госдеятелей.

Так себе кандидат на роль Робин Гуда. Да и прокурором Жапыкеев, видимо, был не очень, раз теперь его лозунг – "Справедливость выше, чем законность". А справедливость, напомним, у него укладывается в концепцию Шарикова – "все взять и поделить".

К чему приведет деятельность новоиспеченного активиста? Кто его поддерживает, и почему молчат спецслужбы?

"Мне кажется, что прав Марс Сариев, который ранее сообщил, что все-таки идет какая-то системная работа по раскачиванию ситуации в Кыргызстане", - заявил редакции глава НИСИ КР Эмилбек Каптагаев.

По его мнению, вопросы справедливости, богатства – лучшие темы для раскачивания ситуации, самый востребованный материал для поджога.

"Мне кажется, что все это не спонтанно. У этого процесса есть глубинные корни. Движение Чон Казат – только вершина айсберга, пробный шар проекта, чьи идеологи и заказчики тоже пока что скрывают себя. Нужно более пристально изучить это явление", - считает Эмилбек Саламатович.

Каптагаев пока не стал гадать, предполагать, кто именно стоит за движением Чон Казат, но уверен, что есть очень много сторон, заинтересованных в том, чтобы республика вошла в зону сильной турбулентности.

"Проблема в том, что этот проект – Чон Казат, направлен на простых людей, обычных парней, которые условно говоря живут на улице, на базаре. Среди них подобная идеология очень распространена. Я общался с такими. Настрой у них такой – если будет повторение событий апреля 2010 года, то они уже не пойдут в народные дружины, не будут поддерживать власть, а будут грабить все, что блестит. Они говорят, ну какая нам разница? Когда мы вышли в 2010 году, что мы потом получили? Ничего, лучше те же 3 холодильника домой привезем, и то больше пользы", - рассказывает Эмилбек Саламатович.

По словам главы НИСИ, если сейчас появится такая возможность, и эта волна обретет силу, никто не сможет ее остановить.

"К сожалению, в маргинализированной, в разочаровавшейся части общества эта психология – все разграбить, очень сильно развита. Это тема для обсуждений в этой группе. И тем это опасно. Чонказатовцы ловят эти настроения, тоже разговаривают с людьми, знают, как поднять народ. Они ведь не обращаются к вам, журналистам, они не хотят поднимать гражданское общество, неправительственные организации, депутатам, городским жителям. У них собственная целевая аудитория, и они на это и рассчитывают. Поэтому и призывы в духе "соберем 10 тысяч человек, придем к нему (имеется ввиду Каныбек Жумалиев – ред). и заставим платить. Поэтому любое колебание, как лодки в шторм, приведет к переворачиванию. И нет такой политической силы, такой идеологии, к которой прислушаются, которой поверит народ, которая сможет остановить это. Поэтому ситуация на мой взгляд очень и очень опасная", - резюмировал Каптагаев.

От редакции отметим момент, на который также стоит обратить внимание. Чонказатовцы в первую очередь предлагают идти по домам и изымать имущество политиков, достигших наибольшего расцвета именно при Акаеве. Возможно, потому что сегодня они – наиболее беззащитны и не пользуются поддержкой нынешних правящих элит.

В этой связи хочется напомнить знаменитую цитату немецкого пастора Мартина Нимёллера, которой пытался объяснить бездействие немецких интеллектуалов и их непротивление нацистам.

"Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.

Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.

Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза.

Когда они пришли за мной - заступиться за меня было уже некому".