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Верховный суд КР оставил в силе пожизненный приговор Азимжану Аскарову

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- Оксана Гут
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Верховный суд Кыргызстана оставил в силе пожизненный приговор правозащитнику Азимжану Аскарову. Соответствующее решение принято накануне, 13 мая.

Верховный суд КР оставил в силе решение нижестоящего суда об отклонении ходатайства о пересмотре пожизненного заключения Азимжану Аскарову на основании изменений в Уголовный кодекс Кыргызстана, вступивших в силу в январе 2019 года. По новому законодательству за предполагаемое преступление, за которое был осуждён Аскаров, больше не назначается пожизненное заключение.

В сентябре 2010 года правозащитник Азимжан Аскаров был приговорён к пожизненному заключению по обвинению в соучастии в убийстве сотрудника милиции во время этнического конфликта на юге Кыргызстана в июне того же года.

Международная неправительственная организация Amnesty International прокомментировала судебное разбирательство.

"Его процесс не соответствовал международным стандартам справедливого судебного разбирательства, суд отказался расследовать утверждения о том, что под стражей он подвергался пыткам.

В марте 2016 года Комитет ООН по правам человека установил, что Азимжан Аскаров подвергся пыткам и несправедливому судебному разбирательству. С тех пор его дело трижды рассматривалось разными судами Кыргызстана, и каждый раз они либо отказывались рассматривать дело, либо подтверждали приговор к пожизненному заключению".

Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии, заявила:

"Сегодняшнее решение закрепляет десятилетнюю несправедливость, которой подвергся храбрый правозащитник, которого никогда не следовало сажать в тюрьму. Осуждение Азимжана Аскарова, этнического узбека, заключённого в тюрьму за его работу по документированию трагических межэтнических столкновений на юге Кыргызстана в 2010 году, является вопиющим примером несоразмерного преследования и несправедливых судебных процессов в отношении этнических узбеков. Власти Кыргызстана должны немедленно и безоговорочно освободить Азимжана Аскарова. Они должны стереть это давнее пятно из своей истории соблюдения прав человека".

За время пребывания под стражей здоровье Азимжана Аскарова значительно ухудшилось.


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URL: https://www.vb.kg/388032
Теги:
Азимжан Аскаров, Верховный суд, права человека, суд, Кыргызстан
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