В Бишкеке продолжится дезинфекция улиц

В Бишкеке продолжится усиленная дезинфекция улиц, тротуаров, остановочных пунктов, контейнеров и площадок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, дезинфекцию будут проводить ночью с 22 часов вечера до 3 ночи.

"Дорогие горожане! Несмотря на некоторые послабления, городские службы продолжают борьбу с распространением коронавирусной инфекцией.

По поручению председателя Комиссии по Гражданской защите вице-мэра столицы Азиза Алымкулова продолжается усиленная дезинфекция улиц, тротуаров, остановочных пунктов, контейнеров и площадок.

В связи с тем, что комендантский час отменён, сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" будут проводить дезинфекцию ночью, с 22 часов вечера до 3 ночи.

Все поверхности обрабатываются санитарной смесью под контролем главного врача центра Госсанэпиднадзора, спецсмесь безопасна для горожан и "зелёнки".

Оставайтесь дома! Воздержитесь от поездок, особенно в ночное время. Берегите себя и своих близких!", - говорится в сообщении мэрии.