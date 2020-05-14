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В Бишкеке продолжится дезинфекция улиц

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке продолжится усиленная дезинфекция улиц, тротуаров, остановочных пунктов, контейнеров и площадок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, дезинфекцию будут проводить ночью с 22 часов вечера до 3 ночи.

"Дорогие горожане! Несмотря на некоторые послабления, городские службы продолжают борьбу с распространением коронавирусной инфекцией.

По поручению председателя Комиссии по Гражданской защите вице-мэра столицы Азиза Алымкулова продолжается усиленная дезинфекция улиц, тротуаров, остановочных пунктов, контейнеров и площадок.

В связи с тем, что комендантский час отменён, сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" будут проводить дезинфекцию ночью, с 22 часов вечера до 3 ночи.

Все поверхности обрабатываются санитарной смесью под контролем главного врача центра Госсанэпиднадзора, спецсмесь безопасна для горожан и "зелёнки".

Оставайтесь дома! Воздержитесь от поездок, особенно в ночное время. Берегите себя и своих близких!", - говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/388033
Теги:
Бишкек, коронавирус
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