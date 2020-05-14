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Патрульная служба милиции напомнила велосипедистам о соблюдении ПДД

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- Оксана Гут
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С 25 марта со дня введения чрезвычайного положения до его окончания на территории г. Бишкек зарегистрировано более 80 дорожно-транспортных происшествий. Согласно анализа, из них двадцать случаев с участием велосипедистов. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ МВД КР.

"Согласно правилам введенного режима, был ограничен выезд на автотранспорте без необходимости, однако наши граждане нашли иной выход и выезжали на велосипедах. При этом многие не знают, что для велосипедистов есть правила, которые указаны в правилах дорожного движения Кыргызской Республики. Точнее, все эти происшествия происходят из-за несоблюдения правил дорожного движения", - отмечается в сообщении.

В связи с чем сотрудники управления патрульной службы милиции по ГУВД г. Бишкек при управлении велосипедом рекомендуют соблюдать правила, такие как:

- управлять велосипедом двумя руками;

- при необходимости не перевозить несовершеннолетних детей;

- не перевозить различные грузы на велосипедах;

- для личной безопасности, чтобы не создавать неудобства другим участникам дорожного движения, велосипед переводить по пешеходному в пешем порядке;

- в вечернее и ночное время суток использовать одежду со светоотражающими элементами;

Управлять велосипедом только в специально отведенных местах либо по проезжей части, двигаясь по встречному направлению к автомашинам.


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URL: https://www.vb.kg/388040
Теги:
велоспорт, ДТП, Бишкек, Кыргызстан
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