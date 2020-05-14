Почти 40 тысяч человек получили разрешения на работу в Бишкеке

С начала недели в Бишкеке выдано почти 40 тысяч разрешений на работу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В муниципалитете подчеркивают, что для беспрепятственного передвижения по столице необходимо иметь при себе следующие документы:

документ, удостоверяющий личность, справку с места жительства, справку с места работы, заверенную налоговыми органами или QR-код, полученный на сайте 312.meria.kg (электронное разрешение. (Получать оба документы не нужно) Индивидуальные предприниматели предъявляют патент вместо QR-кода или справки с места работы

На этой неделе за онлайн разрешением (QR-код) на сайт 312.meria.kg поступило 2 тысячи 380 заявок, из них одобрено – 1271, отклонено – 1049, на рассмотрении 60 заявок.

В районных управлениях налоговой службы (УГНС) справку с места работы заверили 36 тысяч 522 горожанина, выдано более двух тысяч патентов.

Запущены горячие линии налоговой службы. Пожалуйста! Звоните!