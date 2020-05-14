Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Почти 40 тысяч человек получили разрешения на работу в Бишкеке

423  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С начала недели в Бишкеке выдано почти 40 тысяч разрешений на работу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В муниципалитете подчеркивают, что для беспрепятственного передвижения по столице необходимо иметь при себе следующие документы:

  1. документ, удостоверяющий личность,
  2. справку с места жительства,
  3. справку с места работы, заверенную налоговыми органами или QR-код, полученный на сайте 312.meria.kg (электронное разрешение. (Получать оба документы не нужно)
  4. Индивидуальные предприниматели предъявляют патент вместо QR-кода или справки с места работы

На этой неделе за онлайн разрешением (QR-код) на сайт 312.meria.kg поступило 2 тысячи 380 заявок, из них одобрено – 1271, отклонено – 1049, на рассмотрении 60 заявок.

В районных управлениях налоговой службы (УГНС) справку с места работы заверили 36 тысяч 522 горожанина, выдано более двух тысяч патентов.

Запущены горячие линии налоговой службы. Пожалуйста! Звоните!

  1. УГНС по Ленинскому району: 342160, 0700659521 (WhatsApp);
  2. УГНС по Октябрьскому району: 546513, 546533, 0555 774677, 0700 989999 (WhatsApp);
  3. УГНС по Первомайскому району: 624319, 0553 728672 (WhatsApp);
  4. УГНС по Свердловскому району: 360374, 0557 787776 (WhatsApp).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388041
Теги:
ГНС, мэрия, Бишкек, Кыргызстан, Документ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  