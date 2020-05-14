Спад в экономике составил 3,8%. Нацстатком обновил данные с учетом апреля

С начала года спад в экономике составил 3,8%. Об этом сообщается на сайте Национального статистического комитета с учетом данных полученных за апрель.

Без учета предприятий по разработке месторождения "Кумтор" объем ВВП в январе-апреле 2020 года составил около 129 миллиардов сомов и снизился на 4,6%.

Объем промышленной продукции в январе-апреле 2020 года составил около 99 миллиардов сомов и по сравнению с январем-апрелем прошлого года уменьшился на 2,8% за счет сокращения объемов производства очищенных нефтепродуктов (на 63,1%), прочих неметаллических минеральных продуктов (на 36,7%), производства кожи и изделий из нее, обуви (на 27,6%), а также напитков (на 11,9%).

Отрицательные тенденции наблюдались в строительстве, где снижение объемов составило 5,6%, оптовой и розничной торговле – 8%, тогда как в. сельском хозяйстве, напротив, отмечался рост объемов на 0,2%.

В январе-апреле 2020 года (по сравнению с декабрем прошлого года) потребительские цены и тарифы в целом по республике повысились на 5%, что обусловлено ростом цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки - на 10,1%, алкогольные напитки и табачные изделия - на 5,2%, а также услуги - на 0,1%.

Вместе с тем, в апреле по сравнению с декабрем прошлого года цены на непродовольственные товары снизились на 0,2%.

Повышение потребительских цен и тарифов в январе-апреле текущего года по сравнению с декабрем 2019 года отмечалось во всех регионах республики. При этом, максимальный их прирост (7,1%) зафиксирован в Таласской области.

Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики, по предварительным данным, в январе-марте 2020 года составил 1364,4 млн. долларов США и по сравнению с январем-мартом 2019 года снизился на 15,8%, при этом экспортные поставки уменьшились на 0,8%, импортные поступления - на 21,8%.

Объем взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-марте 2020 года составил 614 млн. долларов США и по сравнению с январем-мартом 2019 года увеличился на 3%.

При этом, экспортные поставки уменьшились на 3,7%, а импортные поступления, напротив, увеличились на 5,1%. Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС пришлась на Россию (71,7%) и Казахстан (26,5%).