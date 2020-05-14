Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Кыргызстане предложили взять под контроль Интернет и соцсети

518  3
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане предлагают взять под контроль всю информацию, которая публикуется на сайтах и в социальных сетях. Законопроект "О манипулировании информацией" вынесла на общественное обсуждение депутат ЖК Гульшат Асылбаева .

Автор отмечает, что в Кыргызстане слабо регулируются правоотношения граждан в сети Интернет. Тогда как именно онлайн площадки стали одними из самых популярных источников информации. "В частности, затрагивается широкое поле интересов: от конфиденциальной информации до политики, общественного порядка и национальной безопасности государства", - отмечает депутат.

Законопроект предлагает запретить распространение ложной и недостоверной информации. Как будет проходить процедура признания информации ложной или недостоверной в законе не уточняется.

Владелец сайта или страницы сайта (пользователя соцсетей тоже можно назвать владельцем страницы сайта - VB.KG) "обязан незамедлительно ограничивать или запрещать доступ к информации, распространение которой в Кыргызской Республике ограничено или запрещено".

В случае принятия законопроекта, владельцы сайтов и страниц в соцсетях должны не только следить за информацией, которую публикуют сами, но и осуществлять модерирование, чтобы не допустить публикацию недостоверной информации.

Кроме того, законопроект ставит вне закона все анонимные страницы пользователей интернета. Если закон примут, "владелец сайта и (или) страницы сайта в сети Интернет обязаны разместить на своем сайте или странице сайта в сети Интернет свою фамилию и инициалы, электронный адрес для направления ему юридически значимых сообщений".

Новый закон затрагивает интересы не только пользователей, но и провайдеров. Предлагается обязать их в течение шести месяцев хранить все текстовые и голосовые сообщения, фото и видео документы, которые пользователи передают онлайн. В случае необходимости, провайдеры обязаны передать эту информацию правоохранительным органам.

Следить, чтобы в сети Интернет публиковалась только правдивая и достоверная информация, будут представители госорганов.

Ознакомиться с текстом законопроекта, а также со справкой обоснования можно по ссылке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388044
Теги:
законопроект, Интернет, социальные сети, информационные технологии, Гюльшат Асылбаева, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
Нина Горобец
14.05.2020, 13:28

Может и правильно потоиу что в сетях допускают и оскорбления и маты свобода слова не означает что можно

безнаказанно поливать людей грязью и надо бы предусмотреть и ответственнось модераторов за такую публикацию

0
Цитировать
Жалоба модератору
Омар
14.05.2020, 13:41

Хоть тех бездельников станет мало, которые по вотсапу всем отправляют всю не правильную информацию

0
Цитировать
Жалоба модератору
Нейтралитет
14.05.2020, 14:03

Ну вот и зашевелились те у кого зад подмочен.по настроению людей вижу, то ли ещё будет

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  