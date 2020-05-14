В Кыргызстане предложили взять под контроль Интернет и соцсети

Может и правильно потоиу что в сетях допускают и оскорбления и маты свобода слова не означает что можно
безнаказанно поливать людей грязью и надо бы предусмотреть и ответственнось модераторов за такую публикацию
В Кыргызстане предлагают взять под контроль всю информацию, которая публикуется на сайтах и в социальных сетях. Законопроект "О манипулировании информацией" вынесла на общественное обсуждение депутат ЖК Гульшат Асылбаева .
Автор отмечает, что в Кыргызстане слабо регулируются правоотношения граждан в сети Интернет. Тогда как именно онлайн площадки стали одними из самых популярных источников информации. "В частности, затрагивается широкое поле интересов: от конфиденциальной информации до политики, общественного порядка и национальной безопасности государства", - отмечает депутат.
Законопроект предлагает запретить распространение ложной и недостоверной информации. Как будет проходить процедура признания информации ложной или недостоверной в законе не уточняется.
Владелец сайта или страницы сайта (пользователя соцсетей тоже можно назвать владельцем страницы сайта - VB.KG) "обязан незамедлительно ограничивать или запрещать доступ к информации, распространение которой в Кыргызской Республике ограничено или запрещено".
В случае принятия законопроекта, владельцы сайтов и страниц в соцсетях должны не только следить за информацией, которую публикуют сами, но и осуществлять модерирование, чтобы не допустить публикацию недостоверной информации.
Кроме того, законопроект ставит вне закона все анонимные страницы пользователей интернета. Если закон примут, "владелец сайта и (или) страницы сайта в сети Интернет обязаны разместить на своем сайте или странице сайта в сети Интернет свою фамилию и инициалы, электронный адрес для направления ему юридически значимых сообщений".
Новый закон затрагивает интересы не только пользователей, но и провайдеров. Предлагается обязать их в течение шести месяцев хранить все текстовые и голосовые сообщения, фото и видео документы, которые пользователи передают онлайн. В случае необходимости, провайдеры обязаны передать эту информацию правоохранительным органам.
Следить, чтобы в сети Интернет публиковалась только правдивая и достоверная информация, будут представители госорганов.
Ознакомиться с текстом законопроекта, а также со справкой обоснования можно по ссылке.