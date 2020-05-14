В Кыргызстане предложили взять под контроль Интернет и соцсети

В Кыргызстане предлагают взять под контроль всю информацию, которая публикуется на сайтах и в социальных сетях. Законопроект "О манипулировании информацией" вынесла на общественное обсуждение депутат ЖК Гульшат Асылбаева .

Автор отмечает, что в Кыргызстане слабо регулируются правоотношения граждан в сети Интернет. Тогда как именно онлайн площадки стали одними из самых популярных источников информации. "В частности, затрагивается широкое поле интересов: от конфиденциальной информации до политики, общественного порядка и национальной безопасности государства", - отмечает депутат.

Законопроект предлагает запретить распространение ложной и недостоверной информации. Как будет проходить процедура признания информации ложной или недостоверной в законе не уточняется.

Владелец сайта или страницы сайта (пользователя соцсетей тоже можно назвать владельцем страницы сайта - VB.KG) "обязан незамедлительно ограничивать или запрещать доступ к информации, распространение которой в Кыргызской Республике ограничено или запрещено".

В случае принятия законопроекта, владельцы сайтов и страниц в соцсетях должны не только следить за информацией, которую публикуют сами, но и осуществлять модерирование, чтобы не допустить публикацию недостоверной информации.

Кроме того, законопроект ставит вне закона все анонимные страницы пользователей интернета. Если закон примут, "владелец сайта и (или) страницы сайта в сети Интернет обязаны разместить на своем сайте или странице сайта в сети Интернет свою фамилию и инициалы, электронный адрес для направления ему юридически значимых сообщений".

Новый закон затрагивает интересы не только пользователей, но и провайдеров. Предлагается обязать их в течение шести месяцев хранить все текстовые и голосовые сообщения, фото и видео документы, которые пользователи передают онлайн. В случае необходимости, провайдеры обязаны передать эту информацию правоохранительным органам.

Следить, чтобы в сети Интернет публиковалась только правдивая и достоверная информация, будут представители госорганов.

Ознакомиться с текстом законопроекта, а также со справкой обоснования можно по ссылке.