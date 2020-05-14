Еще одна группа кыргызстанцев готовится к возвращению из России домой

В Москве при участии сотрудников посольства КР в РФ завершается формирование группы соотечественников, у которых появился шанс вернуться на родину спецрейсом "Аэрофлота". Он, в свою очередь, организуется этой компанией для вывоза граждан РФ из Кыргызстана.

Как рассказали в посольстве, узнав о таком намерении российской стороны, удалось договориться с "Аэрофлотом" и на доставку тем же рейсом граждан Кыргызстана на родину. Вначале, как сообщается, речь шла о самолете, рассчитанном на 200 пассажиров. Но, учитывая большее количество кыргызстанцев, вынужденно остающихся в российской столице, в итоге компания выделила воздушное судно на 400 мест.

"Однако на сегодняшний день насчитывается уже как минимум 600 соотечественников, стремящихся вылететь в Бишкек. Поэтому сформированнный список пассажиров придется корректировать, кого-то исключать из него, кого-то включать", - говорит сотрудник посольства Гулбарчын Байымбетова.

Как рассказала она, места в самолете предоставляются представителям четырех категорий, которым отдан приоритет. Среди них - находящиеся на лечении (за исключением, конечно, больных коронавирусом) мужчины и женщины, у которых возникли здесь проблемы со здоровьем или же они прилетали в РФ, чтобы воспользоваться услугами российских врачей. Также – беременные женщины, одинокие матери, воспитывающие детей, пожилые люди.

Вылет из "Шереметьево" самолета с кыргызстанцами на борту, который отправится в Бишкек за россиянами, планируется на 17 мая. При этом на посадку пропустят только тех, кто ранее приобрел, пусть и на различные дни, билеты именно этой авиакомпании. И если для кого-то рейс переносится впервые, то перерегистрация будет произведена бесплатно. В других случаях потребуется определенная доплата.

Кроме того, как сообщается, на борт сможет попасть и определенно количество пассажиров, из тех же упомянутых категорий, кто имеет на руках билеты других авиакомпаний. Но им придется оплатить свой перелет судном "Аэрофлота" по полной стоимости. В посольстве попросили не выставлять на свободную продажу эти посадочные места, чтобы предоставить их именно кыргызстанцам. И направляют в "Аэрофлот" списки таких людей, чтобы их затем оповестили, где и как можно выкупить билет на планируемый рейс.

По некоторым данным, в эти же дни российской стороной организуется еще один спецрейс в Кыргызстан, но – не для гражданских людей. Данным самолетом предусматривается отправить на родину кыргызстанцев, которые обучаются в вузах российских силовых ведомств.