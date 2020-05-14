Кыргызстан объединяет усилия со странами ШОС против коронавируса

Министры иностранных дел стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества, намерены на предстоящем саммите ШОС в Санкт-Петербурге принять комплексный план действий по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится в заявлении организации глав внешнеполитических ведомств данных стран, которые 13 мая провели свою встречу в формате видеоконференции.

В повестку встречи, по информации МИД РФ, вошел широкий круг вопросов, связанных с укрепление сотрудничества по различным направлениям. В том числе, обсуждена подготовка к торжественному заседанию Генеральной Ассамблеи ООН в связи с 75-летием создания этой международной организации, которое запланировано на осень 2020 года.

Что касается пандемии коронавируса, то министры выразили глубокую обеспокоенность в связи с распространением новой опасной инфекции в мире, которая продолжает приводить к человеческим жертвам, наносить значительный социальный и экономический ущерб. И подчеркнули ответственность каждого государства в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, необходимость решительных и согласованных многосторонних усилий при центральной роли системы ООН.

В документе отмечены усилия Совещания глав служб стран ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, реализацию Заявления государств ШОС "О совместном противодействии угрозам эпидемий на пространстве Шанхайской организации сотрудничества" от 10 июня 2018 года. Подчеркнута важность взаимной поддержки, которую в условиях пандемии COVID-19 эти страны на основе "шанхайского духа" оказывают друг другу в вопросах медицинской, социальной и иной защитой граждан.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и биологической безопасности в регионе министры решили принять на предстоящем саммите ШОС в Санкт-Петербурге комплексный план действий, предусматривающий в том числе наращивание потенциала лабораторий, повышение квалификации специалистов, проведение совместных научных исследований, разработку вакцин и эффективных методов лечения заболеваний.

Учредителями Шанхайской организации сотрудничества являются Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, в 2017 году в нее также вошли Индия и Пакистан. Еще четыре страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС - Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия, а шесть государств являются партнёрами ШОС по диалогу – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка.