Посольство Республики Корея объявляет конкурс на вакансию

Посольство Республики Корея в Кыргызской Республике объявляет конкурс на вакансию:

СОТРУДНИК ПОСОЛЬСТВА

Требования:

гражданство Кыргызской Республики высшее образование (бакалавр) отличное знание русского и корейского языков (не ниже 4 уровня) навыки делопроизводства и работы на компьютере (программы Hangeul, Word, Excel и др.) знание делового этикета, ответственность, пунктуальность, порядочность и умение работать в команде

К выполнению обязанностей необходимо приступить с первой декады июня 2020 г. Испытательный срок – 3 месяца, по завершении проводится аттестация. После успешного прохождения аттестации заключается трудовой договор сроком на 1 год.

Размер заработной платы будет определен по результатам собеседования.

Для участия в конкурсе представить следующие документы:

резюме с фото, e-mail и контактные данные автобиография (на корейском и русском языках) копии (сканированные версии) паспорта, диплома с вкладышем и сертификата на знание корейского языка (TOPIK)

Документы до 27 мая 2020 г. отправить по e-mail: korea.kg@mofa.go.kr с темой "[Resume]Name". Кандидаты, прошедшие отбор по представленным документам, будут приглашены на собеседование.

При несоответствии перечисленным требованиям отбор будет считаться несостоявшимся. Представленные документы не подлежат возврату. В случае обнаружения фальсификации документов трудовой договор будет аннулирован.

Справки – по тел.: (0312) 57-97-71/72.