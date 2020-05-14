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Посольство Республики Корея объявляет конкурс на вакансию

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Посольство Республики Корея в Кыргызской Республике объявляет конкурс на вакансию:

СОТРУДНИК ПОСОЛЬСТВА

Требования:

  1. гражданство Кыргызской Республики
  2. высшее образование (бакалавр)
  3. отличное знание русского и корейского языков (не ниже 4 уровня)
  4. навыки делопроизводства и работы на компьютере (программы Hangeul, Word, Excel и др.)
  5. знание делового этикета, ответственность, пунктуальность, порядочность и умение работать в команде

К выполнению обязанностей необходимо приступить с первой декады июня 2020 г. Испытательный срок – 3 месяца, по завершении проводится аттестация. После успешного прохождения аттестации заключается трудовой договор сроком на 1 год.

Размер заработной платы будет определен по результатам собеседования.

Для участия в конкурсе представить следующие документы:

  1. резюме с фото, e-mail и контактные данные
  2. автобиография (на корейском и русском языках)
  3. копии (сканированные версии) паспорта, диплома с вкладышем
  4. и сертификата на знание корейского языка (TOPIK)

Документы до 27 мая 2020 г. отправить по e-mail: korea.kg@mofa.go.kr с темой "[Resume]Name". Кандидаты, прошедшие отбор по представленным документам, будут приглашены на собеседование.

При несоответствии перечисленным требованиям отбор будет считаться несостоявшимся. Представленные документы не подлежат возврату. В случае обнаружения фальсификации документов трудовой договор будет аннулирован.

Справки – по тел.: (0312) 57-97-71/72.


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URL: https://www.vb.kg/388052
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