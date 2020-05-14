Посольство Республики Корея объявляет конкурс на вакансию

Посольство Республики Корея в Кыргызской Республике объявляет конкурс на вакансию:
СОТРУДНИК ПОСОЛЬСТВА
Требования:
К выполнению обязанностей необходимо приступить с первой декады июня 2020 г. Испытательный срок – 3 месяца, по завершении проводится аттестация. После успешного прохождения аттестации заключается трудовой договор сроком на 1 год.
Размер заработной платы будет определен по результатам собеседования.
Для участия в конкурсе представить следующие документы:
Документы до 27 мая 2020 г. отправить по e-mail: korea.kg@mofa.go.kr с темой "[Resume]Name". Кандидаты, прошедшие отбор по представленным документам, будут приглашены на собеседование.
При несоответствии перечисленным требованиям отбор будет считаться несостоявшимся. Представленные документы не подлежат возврату. В случае обнаружения фальсификации документов трудовой договор будет аннулирован.
Справки – по тел.: (0312) 57-97-71/72.