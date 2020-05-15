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Суракматов пояснил, когда заработает общественный транспорт в Бишкеке

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- Александр Тузов
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Мэр Бишкека Азиз Суракматов ответил на вопрос корреспондента газеты "Вечерний Бишкек" о том, когда, наконец, возобновят свою работу в столице автобусы, троллейбусы и маршрутные такси?

- Работа общественного транспорта в Бишкеке возобновится, как только уменьшится количество больных и контактных, и не будет сильного роста COVID-19. Понятно ведь, что карантин и традиционно забитый под завязку транспорт несовместимы, - сказал Суракматов.

По мнению градоначальника, надо стараться, "чтобы в любом случае переполненного транспорта никогда не было, чтобы – только сидячие места! Пусть это будет дороже, но здоровье людей бесценно!" - настаивает мэр.

Мнение градоначальника поддержал экс-вице-мэр и бывший руководитель транспортной системы столицы Геннадий Милицкий. Он эксклюзивно для VB.KG сказал, что тоже считает необходимым повышение тарифов на проезд в автобусах, троллейбусах и маршрутках, "хотя бы догоняя инфляцию":

- Я понимаю, что много у нас малообеспеченных людей, которым не понравится повышение тарифов. Но водителям общественного транспорта тоже надо кормить свои семьи. Без повышения тарифов на проезд не обойтись, - уверен Геннадий Милицкий.

Полностью интервью мэра Азиза Суракматова читайте в газете "Вечерний Бишкек" за пятницу, 15 мая.


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URL: https://www.vb.kg/388061
Теги:
Азиз Суракматов, маршрутки, тарифы, мэр, общественный транспорт, водитель троллейбуса
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