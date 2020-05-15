Мэр Бишкека: В Кузнечной крепости будет открыт археологический музей!

В интервью газете "Вечерний Бишкек" мэр Бишкека Азиз Суракматов ответил на два историко-археологических вопроса:

Еще три десятилетия назад тогдашний директор Интститута истории академик Салморбек Табышалиев (его имя сейчас носит улица, поперек которой стоит здание мэрии Бишкека) выступал за музеефикацию колоссального бугра Кузнечной крепости на одноименной бишкекской улице, там была цитадель древнего города Джуль. Музеефикация – это для начала забор вокруг "Кузнечки" и - соответствующая вывеска. Когда сможете доложить президенту Жээнбекову, что музеефикация началась?

- По Генплану города Бишкека на территории Кузнечной крепости предусмотрено создание одноименного археологического музея. Но это - совместная работа с Институт истории, археологии и этнологии имени Бегимаалы Джамгерчинова Национальной академии наук и Министерством культуры, информации и туризма КР.

Президент Сооронбай Жээнбеков недавно дал задание разобраться с версией о 1500-летии Джуля-Бишкека. Ее убедительно обосновала в докторской диссертации о раннесредневековых городах Чуйской долины археолог и культуролог, бывший ученый секретарь Института истории НАН КР и экс-профессор КРСУ Валентина Горячева. Ее датировку поддерживают профессор, доктор исторических Зайнидин Курманов и ряд других ученых. А мэрию это интересует? Хотя бы из чувства здоровой конкуренции с Ошом, которому официально 3000 лет?

- Конечно! Но это вопрос нашим историкам, они должны дать обоснование и доказательства. Обязательно будем разбираться, этим вопросом интересуются ЮНЕСКО и все кыргызстанцы, - сказал мэр.

К словам мэра можно добавить, что ЮНЕСКО поддерживает четырехзначные юбилеи, оканчивающиеся на два нуля. Типа сравнительно недавних того же 3000-летия Оша, 1500-летия города Туркестан, 1000-летия Алматы, 2200-летия Ташкента, 2000-летия Тараза, 2200-летия Шымкента.

Интересная деталь: незадолго до празднования своего 2200-летия Ташкент отметил 2000-летие. Его возраст удлинили новейшие открытия археологов.

Все названные города находятся на той же ветви Великого Шелкового пути, что и Бишкек.

Поэтому наше отмеченное 29 апреля 142-летие переезда уездных контор из Токмака в Пишпек как якобы "день рождения города" выглядит довольно нелепо.

Полностью интервью мэра Бишкека читайте в газете "Вечерний Бишкек" за пятницу, 15 мая.