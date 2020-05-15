Президенты стран ЕАЭС встретятся в видеоформате

Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России состоится 19 мая. Оно пройдет в режиме видеоконференции, сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Ранее планировалось провести этот саммит в Минске. Президент Беларуси заявил, что в условиях пандемии коронавируса готов организовать его в любом формате. Но сам выступил за очную встречу, обещав участникам безопасность. Однако в итоге был все же выбран формат видеоконференции.

В повестке саммита – 10 вопросов. Речь пойдет, в том числе об основных ориентирах макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2020 – 2021 годы, о реализации основных направлений международной деятельности Союза в 2019 году, будет заслушан годовой отчет ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них.

Президентам также предстоит рассмотреть Стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года. Как отметили в ЕЭК, перечень мер и механизмов (330 позиций), заложенных в данный документ, фактически является "дорожной картой" для этой интеграции. Его выполнение предусматривает дальнейшую разработку и подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов ЕАЭС, внесение порядка 25 изменений и дополнений в Договор о Союзе, а также изменений в национальные законодательства государств-партнеров.

Еще один важный вопрос - реализация программы поэтапной либерализации каботажных перевозок в ЕАЭС. Ключевые задачи ее - сократить порожние пробеги, снизить транспортные издержки потребителей услуг грузового автомобильного транспорта и создать условия для развития конкуренции на рынке автотранспортных услуг. Программа будет распространяться на все автомобильные перевозки за исключением перевозок опасных грузов. Кыргызстан уже заявил о готовности участвовать в третьем этапе программы, расширяющем ее возможности. Для первого и второго этапов регионами, где разрешались каботажные перевозки, в КР были определены Таласская, Чуйская и Иссык-Кульская области.

Напомним, что предыдущее заседание Высшего евразийского экономического совета проходило, также в видеоформате, 14 апреля. На этой встрече в верхах, которая состоялась по инициативе президента Беларуси Александра Лукашенко, главы государств приняли совместное заявление в связи с пандемией коронавируса.

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