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В Бишкек из Турции вернулись 330 граждан Кыргызстана

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- Оксана Гут
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Сегодня, 15 мая, в Кыргызстан прибыли 330 граждан Кыргызской Республики из Турции чартерным рейсом авиакомпании "Turkish Airlines", следующим по маршруту "Стамбул-Бишкек".

Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Осуществление данного рейса стало возможным благодаря договоренностям внешнеполитических ведомств двух стран, достигнутым во исполнение поручения президента Кыргызской Республики и правительства Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по возвращению граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах вследствие приостановления международного пассажирского авиасообщения и принятых карантинных мер из-за распространения пандемии коронавирусной инфекции.

В настоящее время все прибывшие граждане в установленном порядке помещены под наблюдение (обсервацию) для прохождения установленных медицинских процедур.

Работа по организации возвращения граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах, продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/388077
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