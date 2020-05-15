В Бишкек из Турции вернулись 330 граждан Кыргызстана

Сегодня, 15 мая, в Кыргызстан прибыли 330 граждан Кыргызской Республики из Турции чартерным рейсом авиакомпании "Turkish Airlines", следующим по маршруту "Стамбул-Бишкек".

Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Осуществление данного рейса стало возможным благодаря договоренностям внешнеполитических ведомств двух стран, достигнутым во исполнение поручения президента Кыргызской Республики и правительства Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по возвращению граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах вследствие приостановления международного пассажирского авиасообщения и принятых карантинных мер из-за распространения пандемии коронавирусной инфекции.

В настоящее время все прибывшие граждане в установленном порядке помещены под наблюдение (обсервацию) для прохождения установленных медицинских процедур.

Работа по организации возвращения граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах, продолжается.