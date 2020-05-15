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Кыргызстанцы смогут вновь перемещаться внутри России

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- Евгений Денисенко
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Российские авиакомпании возобновляют внутренний трафик. Возможностью перемещения из одного региона стран в другой теперь вновь смогут воспользоваться здесь и граждане КР, считают в Общероссийском Кыргызском конгрессе.

Сообщения о том, что компании приступили к восстановлению авиаперевозок по России, появились в тот же день, когда президент Владимир Путин провел совещание по поддержке авиаотрасли. Она, как отмечалось, стала одним из первых секторов экономики РФ, пострадавшим от кризиса, вызванного пандемией Covid-19. Эксперты оценивают убытки отрасли в сотни миллиардов рублей. Из-за пандемии объем перевозок на внутренних рейсах сократился в разы, на 88 процентов. И на 90 процентов сократилось международное авиасообщение. Количество пассажиров в российских аэропортах снизилось до минимального уровня.

По словам президента Общероссийского Кыргызского конгресса Кубанычбека Кожоева, сейчас отделения этой общественной организации федерального уровня существуют уже в большинстве регионов страны. И активно занимаются решением различных проблем, возникающих там перед соотечественниками. Одной из главных сегодняшних задач актива диаспоры на местах названо оказание посильного содействие гражданам КР, оказавшихся здесь из-за органичительных мер в трудной жизненной ситуации.

Положение некоторых усугублялось и тем, что для них, как и для всех других жителей России и приезжих в нее, было затруднено передвижение внутри страны. И, как следствие, - поездки к родственникам и знакомым в других ее регионах, где можно было рассчитывать на поддержку близких. И хотя часть компаний даже в таких условиях продолжала выполнять внутренние рейсы, их ресурс значительно ограничился. Теперь он снова начинает расширяться.

Более неопределенны перспективы возобновления международных регулярных перелетов, закрытых в России с 26 марта (кроме вывозных рейсов, организуемых для возвращения россиян из различных стран).

На рынке авиаперевозок оценки сроков возобновления полетов разнятся. Совладелец крупнейшего в России аэропорта "Шереметьево" называет в качестве оптимистичного прогноза июль 2020 года Владелец "S7" Владислав Филев - апрель 2021-го. Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта также полагает, что данный рынок оживет не ранее лета 2021 года.

Соответственно, остается неизвестным, когда может вновь наладиться авиасообщение между Россией и Кыргызстаном. За минувшие уже почти два месяца его отсутствия было организовано лишь несколько чартерных рейсов, доставивших граждан КР из РФ на родину. Но немалое количество соотечественников продолжает вынужденно оставаться в стране, отметили в Общероссийском Кыргызском конгрессе.


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URL: https://www.vb.kg/388081
Теги:
Россия, авиация, миграция
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