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Скончался главный кыргызский секретный оружейник Султанбек Табалдыев

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- Александр Тузов
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Многие кыргызстанцы хорошо помнят одного из самых ярких депутатов "легендарного парламента" 1990-1994 годов Султанбека Табалдыева. Он активно участвовал в подготовке исторических решений по созданию независимого Кыргызстана и в разработке Конституции Кыргызской Республики.

Телеаудитория трансляций заседаний "легендарного парламента" была огромной, и все знали: когда к микрофону выходит непримиримый смелый депутат Табалдыев, будет интересно!

Гораздо меньше известно о еще до недавнего времени засекреченной деятельности Табалдыева по созданию новейших высокоэффективных вооружений СССР и стран ОДКБ.

Как сообщается в подписанном руководителями Кыргызстана во главе с президентом Сооронбаем Жээнбековым некрологе, на 78-м году жизни после тяжелой болезни скончался Табалдыев Султанбек Раимбекович, выдающийся инженер-конструктор, руководитель ОАО "ОКБ "Аалам" и ОАО ТНК "Дастан", лауреат Государственной премии СССР, бывший депутат Верховных Советов СССР и Киргизской ССР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени.

Табалдыев родился в 1943 году в Пржевальске В 1967 году, после окончания Ленинградского электротехнического института начал свою трудовую деятельность инженером во Фрунзе в Особом конструкторском бюро Института космических исследований АН СССР, где прошел путь до директора - главного конструктора. Под его непосредственным руководством в ОКБ ИКИ был создан целый ряд уникальных приборов для исследования космического пространства. Понятно, что большинство этих приборов были так называемого "двойного назначения" – гражданского и военного.

В 1996 году Табалдыев возглавил один из крупнейших оборонных заводов всего СНГ - ОАО ТНК "Дастан", которым успешно руководил до выхода на заслуженный отдых.

Мы в "Вечернем Бишкеке" близко познакомились с ним, когда в июле 2002-го помогали дастановцам опровергнуть нелепую выдумку, что потопившая атомную подлодку "Курск" неисправная парогазовая торпеда была якобы изготовлена во Фрунзе-Бишкеке.

Табалдыев доказал, что "в городе Бишкеке, в частности на нашем предприятии, никогда не выпускались парогазовые торпеды, мы производили торпеды электрические".

Младший коллега Табалдыева по работе в ОКБ ИКИ и на "Дастане", нынешний член дастановского совета директоров Геннадий Милицкий сказал VB.KG, что кончина Табалдыева – это огромная потеря для Кыргызстана.

- Султанбек Табалдыев был выдающимся специалистом, - подчеркнул Геннадий Милицкий.


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URL: https://www.vb.kg/388083
Теги:
Дастан, Конституция, оружие, парламент, промышленность, Бишкек, Фрунзе, Депутат, ОДКБ
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