Кыргызстанцев в Москве предупредили об опасности обманов

С предупреждением к соотечественникам в России вновь обратился штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции, действующий при посольстве КР в РФ. И призвал избегать различных посредников, которые предлагают свои услуги для решения проблем, возникающих сегодня здесь у граждан республики.

В штабе сообщили, что в посольство обращаются граждане КР, которые были обмануты неизвестными лицами, продающими фальшивые билеты на самолет и на автобусы до Оренбурга и Кыргызстана. Также аферистами составляются списки граждан КР, желающих вернуться на родину, подделываются документы, в том числе регистрационные и миграционные карты.

"В этой связи посольство просит граждан быть осторожным и не попадаться в руки подобных мошенников. При необходимости просим незамедлительно обращаться в территориальный орган МВД России, а также в консульский отдел посольства с соответствующим заявлением", - заявили в штабе.

И подчеркнули: "Все лица, занимающиеся мошенническими действиями, будут привлечены к уголовной ответственности согласно законодательству Российской Федерации".

Такие действия вновь активизировались, когда стало известно об организации очередного чартерного авиарейса из Москвы в Бишкек, запланированного на 17 мая. Этот самолет компания "Аэрофлот" снарядила для вывоза россиян из Кыргызстана. И посольство КР в РФ договорилось с ней о возможности отправить тем же бортом в Бишкек максимально возможное в данном случае количество кыргызстанцев - 400 человек.

О желании попасть на данный рейс заявляла и часть соотечественников, ежедневно приходящих к посольству. Людям разъясняли, что приоритет при составлении списка пассажиров, чем занимались сотрудники дипмиссии, был отдан согражданам, нуждающимся во врачебном уходе (но не по причине коронавируса!), беременным женщинам, матерям с детьми и пожилым людям.