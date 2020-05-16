В Кыргызстане 6 новых случаев COVID-19. Всего - 1117 зараженных

В Кыргызстане на 16 мая зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

В частности, зараженные выявлены в :

г.Бишкек - 3

Баткенская область - 1

г.Ош - 1

Ошская область - 1

Так, всего по республике было зафиксировано 1117 зараженных коронавирусом.

За сутки из стационара выписаны 38 пациентов: в Бишкеке – 31, в Джалал-Абадской области - 5, в Нарынской - 2.

За все время выписано с выздоровлением по стране 783 пациентов.