В Кыргызстане 6 новых случаев COVID-19. Всего - 1117 зараженных

В Кыргызстане на 16 мая зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
В частности, зараженные выявлены в :
г.Бишкек - 3
Баткенская область - 1
г.Ош - 1
Ошская область - 1
Так, всего по республике было зафиксировано 1117 зараженных коронавирусом.
За сутки из стационара выписаны 38 пациентов: в Бишкеке – 31, в Джалал-Абадской области - 5, в Нарынской - 2.
За все время выписано с выздоровлением по стране 783 пациентов.