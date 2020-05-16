Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Кыргызстане 6 новых случаев COVID-19. Всего - 1117 зараженных

314  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане на 16 мая зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

В частности, зараженные выявлены в :

г.Бишкек - 3

Баткенская область - 1

г.Ош - 1

Ошская область - 1

Так, всего по республике было зафиксировано 1117 зараженных коронавирусом.

За сутки из стационара выписаны 38 пациентов: в Бишкеке – 31, в Джалал-Абадской области - 5, в Нарынской - 2.

За все время выписано с выздоровлением по стране 783 пациентов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388090
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  