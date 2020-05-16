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Заболевшим в РФ кыргызстанцам помогают соотечественники

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- Евгений Денисенко
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В ряде российских регионов, в том числе в Москве и Московской области, остается напряженной ситуация по коронавирусу. В числе пациентов, доставляемых в больницы, по-прежнему оказываются и находящиеся здесь граждане Кыргызстана, сообщили в посольстве КР в РФ.

В дипмиссии рассказали о поступавших в нее от соотечественников жалобах на проблемы с госпитализацией. В этой связи пришлось обращаться за разъяснениями в органы Роспотребнадзора, Минздрава РФ. Там пояснили, что стационарная медицинская помощь, если она необходима, оказывается всем лицам, независимо от их гражданства. Однако тем, у кого легкое течение болезни, рекомендуется лечиться на дому, находясь в режиме самоизоляции. За такими людьми установлен контроль со стороны сотрудников правоохранительного и здравоохранительного ведомств, больные регулярно навещаются врачами, которые берут у них анализы.

Вместе с тем, не обходится и без госпитализации. В Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области рассказали, что оказывают посильное содействие таким соотечественникам. Налаживают контакты с администрацией некоторых больниц, куда поместили кыргызстанцев, интересуются состоянием их здоровья, выясняют, кто и в какой нуждается помощи. Одно из таких лечебных учреждений, в котором, кстати, работают также специалисты-уроженцы Кыргызстана, - Национальный медицинский исследовательский центр кардиологи имени А.Мясникова.

"Здесь сейчас находится около двадцати наших соотечественников. За ними установлен надлежащий уход, они обеспечены хорошим питанием, поэтому нет необходимости в доставке им продуктовых наборов. Впрочем, их и не удалось бы передать, поскольку во всех больницах, где лечат зараженных коронавирусом, закрыт доступ для посторонних. Но зато мы развозим такие наборы другим кыргызстанцам, которые проходят лечение в домашних условиях и не имеют возможности выйти на улицу", - говорит глава Координационного совета Раимкул Аттокуров.

По его словам, большинство заболевающих кыргызстанцев – люди молодые. В основном, все вылечиваются. Но есть, к сожалению, и случаи летальных исходов, как правило, среди пациентов старшего возраста.

По имеющимся данным, от коронавируса сейчас лечатся на дому, в условиях самоизоляции, и несколько сотрудников посольства и представительства Госслужбы миграции КР в РФ. А одну из них даже пришлось госпитализировать. Вместе со своими коллегами все они в течение минувших недель активно занимались решением проблем, возникающих у сограждан в России. И, несмотря на предпринимаемые профилактические меры, все же не смогли уберечься от опасной инфекции


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URL: https://www.vb.kg/388091
Теги:
миграция, Россия, Кыргызстан, коронавирус
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