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Глава кабмина поблагодарил нардепов. Даже тех, кто поставил "неуд"?

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- Александр Тузов
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Сегодня, 16 мая, премьер-министр Абылгазиев вдруг выступил с обширным заявлением, в котором "поблагодарил депутатов Жогорку Кенеша во главе с торага Дастанбеком Джумабековым за постоянную поддержку инициатив Правительства и конструктивный подход к сотрудничеству".

Заявление довольно неожиданное потому, что на своих пленарных заседаниях 13 и 14 мая депутаты Жогорку Кенеша подвергли острой критике деятельность Правительства во главе с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Многие депутаты, заслушав отчет о работе кабмина в 2019 году, говорили о необходимости отставки Правительства. Правда, в итоге 96 депутатов проголосовали за оценку "удовлетворительно" деятельности кабмина. Всего лишь пять нардепов проявили принципиальность и проголосовали за оценку "неудовлетворительно".

И вот в заявлении премьера вопреки разным теориям и практикам реального парламентаризма и разделения властей толкуется о "тесном взаимодействии между исполнительной и законодательной ветвями власти", их "конструктивном взаимопонимании" и даже о "доверительном характере отношений между двумя ветвями власти".

Только затем упоминается о четкой позиции президента Сооронбая Жээнбекова, который поддерживает принцип ответственности и подотчетности Правительства перед Жогорку Кенешем.

Премьер-министр хвалит ЖК за в общем-то диаметрально противоположные действия: "В последние годы Жогорку Кенеш стремится обеспечивать конструктивное сотрудничество с Правительством, поддерживая правительственные инициативы и осуществляя объективный парламентский контроль за деятельностью исполнительной ветви власти".

Смысл заявления в следующем призыве от премьер-министра и всего кабмина: "Мы уверены, что депутаты будут и дальше оказывать поддержку инициативам Правительства в интересах государства, ведь именно оперативное законодательное сопровождение мер по борьбе с коронавирусом способствовали тому, что мы справились с главными вызовами и предотвратили широкое распространение инфекции. Теперь нам предстоит совместная работа над тем, как поддержать экономику и создать условия для быстрого экономического восстановления в этот важнейший переломный этап развития".

Парламентские аналитики расценивают это заявление как попытку ответа на критику Натальей Никитенко, Мирланом Жеенчороевым, Русланом Казакбаевым и рядом других депутатов действий Правительства и отсутствия у него программы на ближайшую перспективу. В частности, в четверг на пленарном заседании ЖК депутат Руслан Казакбаев, экс–министр иностранных дел, подчеркнул:

- К сожалению, все больше звучит призывов к отставке нашего правительства. Потому что его деятельность, к сожалению, не оправдала наше доверие. Многие вопросы общества и депутатов остаются все еще без ответа. Грядут тяжелые экономические последствия после отмены режима ЧС. Правительству надо работать более системно и эффективно, главное - брать на себя ответственность. МВФ прогнозирует падение ВВП по итогам 2020 года в Кыргызстане до 4 процентов. А инфляция может достигнуть 10 процентов. Это очень серьезные угрозы нашей экономике, - предостерег Казакбаев.

Конкретных ответов на вопросы, поставленные Казакбаевым, в сегодняшнем заявлении премьер-министра так и нет.


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URL: https://www.vb.kg/388093
Теги:
инфляция, правительство, президент, Мирлан Жеенчороев, Жогорку Кенеш, Мухаммедкалый Абылгазиев, МВФ, Наталья Никитенко, Руслан Казакбаев, Сооронбай Жээнбеков, Дастанбек Джумабеков
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