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Депутат Алмазбек Акматов подал в суд на гражданина Турции

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- Бакыт Басарбек
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Депутат Алмазбек Акматов назвал претензии турецкого бизнесмена в свой адрес ложью и клеветой. По этой причине народный избранник подал в суд на гражданина Турции. Своим мнением об этой ситуации нардеп поделился на своей странице в соцсети:

1. "Депутат Жогорку Кенеша не имеет право заниматься предпринимательской деятельностью. Как законопослушный гражданин я никогда не пойду на такие шаги.

2. Я не имею никакого отношения к кафе "Таксим – бир туугандар", из-за которого на меня жалуется турецкий гражданин. Кафе принадлежит моей родственнице Чынаре Султанбековой, которое ей досталось по наследству от бабушки. Поэтому я не несу ответственности за имущество кого-либо из родственников и тем более влиять на их решения.

3. Гражданин Турции Али Салих Ифлазоглу в своем видеообращении по сути прямо угрожает, что если не будут приняты его условия, то он будет мстить мне и что такой опыт у него есть. Значит это можно расценивать как акт очернения меня.

4. По этой причине я вынужден был обратиться в суд с заявлением о защите чести и достоинства. Это мое право, которое дает мне Конституция.

5. Свой иск по защите чести и достоинства, который я подал в Ленинский районный суд, я оценил в 1 млн сомов. Если мне удастся выиграть суд, то эти деньги я переведу на специальный счет, предназначенный для борьбы с коронавирусом.

6. Если турецкий гражданин докажет мою вину, то я готов отвечать перед законом.

7. Турецкий гражданин называет себя инвестором. Если это так, то я требую, чтобы Налоговая служба проверила, сколько налогов на протяжении 11 лет выплатило кафе "Таксим бир туугандар" в казну Кыргызстана. Также я прошу проверить его деятельность финансовую полицию.

Уважаемые друзья, никто не дат гарантии, что за турецким бизнесменом не стоят мои оппоненты. По этой причине пока правоохранительные органы не дадут свою оценку я прошу прекратить меня очернять, я сам заинтересован в объективном расследовании этого дела. Еще раз повторяю, я не имею отношения к вышеуказанному кафе", - написал Акматов на своей странице в соцсети.


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URL: https://www.vb.kg/388094
Теги:
кафе, суд, Турция, Кыргызстан, Депутат
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