Кыргызстанцы продолжат участие в проекте "Память сердца"

Проект "Память сердца", запущенный накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Межгосударственной телерадиокомпанией "МИР", будет продлен до конца июня. Участие в нем, как отметили в Исполкоме СНГ, уже приняли представители различных стран Содружества, в их числе и Кыргызстан.

Первый раз такая акция прошла в прошлом году. Тогда ее участниками стали более 50 тысяч жителей всех стран Содружества. В нынешнем году, начиная с апреля, они также рассказывают о родных, которые защищали Родину в 1941–1945 годах, и об их вещах, ставших семейными реликвиями. Это могут быть, как заявлено, письма с фронта, часы, ордена, портсигар - любой предмет, который хранит память и связывает поколения.

"Серия сюжетов была подготовлена ТРК "МИР" при поддержке Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Ролики с парламентариями и другими участниками проекта "Память сердца" из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана транслируются на телеканалах "МИР" и "МИР 24". Телесюжеты также представлены на сайтах телерадиокомпании и Межпарламентской Ассамблеи СНГ", - проинформировали в Исполкоме Содружества.

На этих же ресурсах продолжится до конца июня показ таких материалов.

"Как и сам праздник, проект "Память сердца" объединяет народы наших республик и сближает представителей разных поколений", - подчеркнули в Исполкоме. И напомнили, что 4 мая также стартовал проект Межпарламентской Ассамблеи "Строки памяти". В серии роликов парламентарии, ветераны, писатели, музыканты, спортсмены и молодежь из стран СНГ читают вместе стихотворения военных и послевоенных лет. Акцию, начатую парламентариями СНГ, уже подхватили юные жители стран Содружества.