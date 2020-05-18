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Из Иордании в Бишкек вернулись 5 граждан

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- Оксана Гут
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Министерством иностранных дел Кыргызской Республики во взаимодействии с министерствами иностранных дел Республики Казахстан и Иордании проработано возвращение 5 граждан Кыргызстана из Иордании. Об этом сообщает департамент информации МИД КР.

Указанные граждане на чартерном авиарейсе иорданской авиакомпании "Air Jordanian" прибыли в международный аэропорт г.Алматы, из которого были вывезены на специальном транспорте в г. Бишкек.

Все прибывшие в установленном порядке помещены под наблюдение (обсервацию) в одно из медицинских учреждений Кыргызстана.

"В рамках реализации поставленных президентом задач по возвращению граждан Кыргызстана из иностранных государств в условиях закрытия границ и приостановления международных пассажирских авиасообщений, работа по поиску возможных маршрутов возвращения домой граждан КР проводится на постоянной основе", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/388104
Теги:
МИД, Иордания, Кыргызстан, карантин
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