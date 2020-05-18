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Фильм Самары Сагынбаевой "Селкинчек" получил приз на МКФ в Аргентине

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- Анастасия Карелина
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Короткометражный фильм молодого кыргызского режиссера Самары Сагынбаевой "Селкинчек" ("Качели") получил приз на международном кинофестивале трудового кино в Аргентине (Construir Cine). Из-за пандемии смотр состоялся в онлайн-режиме.

Лента Самары Сагынбаевой была создана в 2019 году, уже успела побывать на нескольких кинофестивалях и завоевать призы. Режиссер рассказывает о пожилом кочегаре Болоте. Этот честный труженик, работающий в сельской школе, однажды оказывается перед сложным выбором. В доме Болота заканчивается запас угля, и жена принимается уговаривать его украсть уголь в школе. Но мужчина-то знает, что и там его осталось совсем немного.

Фестиваль трудового кино в Аргентине – смотр, который ставит своей целью поддерживать произведения, чьи авторы рассказывают зрителям о простых людях, рабочих, их буднях и праздниках, взглядах на мир, проблемах. Construir Cine организует телеканал CONSTRUIR TV, а поддерживает Национальный институт кино и аудиовизуальных искусств (INCAA). Сам фестиваль является частью Global Labor Film Festival - организации, которая объединяет фестивали трудовых фильмов всего мира.

На фестивале в Аргентине пять официальных конкурсных программ. Это международные конкурсы художественных полнометражных фильмов и документальных полнометражных фильмов, национальный конкурс художественных фильмов, а также международные конкурсы короткометражных фильмов и короткометражных документальных фильмов. Короткометражная работа нашей соотечественницы "Селкинчек" получила приз с формулировкой "за выдающиеся достижения".


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URL: https://www.vb.kg/388108
Теги:
кино, награда, Аргентина, Кыргызстан
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