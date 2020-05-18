Милиционер выстрелил, защищаясь от гуляющих в парке бишкекчан(видео)

В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой видно, как милиционер наставил пистолет на людей. В пресс-службе ГУВД Бишкека сообщили, что запись была сделана вечером 17 мая в парке имени Ч. Тулебердиева.

В пресс-службе ГУВД Бишкека пояснили, что старший сержант патрульной милиции К.Б., патрулируя район, заметил в парке Ч. Тулебердиева скопление людей, которые не соблюдали санитарно-эпидемиологические нормы карантина. Он попросил горожан разойтись, но они не подчинились его требованиям.

" …неизвестные лица в ответ повели себя агрессивно, вступили в конфликт с милиционером и предприняли попытку завладеть табельным огнестрельным оружием. В соответствии со статьей 46 (случаи применения оружия) Закона Кыргызской Республики "О прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики" старший сержант милиции К.Б. произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего неизвестные лица отступили.

По данному факту начато досудебное производство по статье 266 Уголовного кодекса "Хулиганство".

Напомним, из-за вспышки коронавируса, в Бишкеке введен режим чрезвычайной ситуации и введен карантин. В частности людям запрещается гулять в парках.