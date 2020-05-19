Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кыргызстан укрепит сотрудничество со странами СНГ в спорте

148  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Проект Стратегии развития сотрудничества стран СНГ в области физической культуры и спорта на 2021–2030 годы разработан экспертами государств-партнеров. В завершающем заседании специальной рабочей группы, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли участие специалисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Как сообщили в Исполнительном комитете Содружества, коллеги рассмотрели замечания и предложения, поступившие в ходе внутригосударственного согласования данного документа и решили считать его согласованным на экспертном уровне. Теперь проекты данной стратегии и соответствующих решений Совета министров иностранных дел и Совета глав правительств СНГ будут направлены в эти страны для завершения процедуры внутригосударственного согласования. А затем - внесены в установленном порядке для рассмотрения высшими органами Содружества.

Инициатором разработки и принятия документа выступил Совет по физической культуре и спорту СНГ. Эта стратегия, как заявлено, ориентирована на углубление процессов взаимодействия, расширение партнерских отношений между национальными организациями физической культуры и спорта на пространстве Содружества.

Главными задачами Стратегии названо укрепление дружбы, взаимопонимания и международных спортивных связей, развитие олимпийского, паралимпийского, дефлимпийского (сурдлимпийского) и специального олимпийского движений. А также - совершенствование подготовки национальных и сборных команд, спортивного резерва, развитие детско-юношеского, школьного и студенческого спорта, предотвращение и борьба с допингом, развитие и популяризация национальных видов спорта, взаимодействие в вопросах спортивной дипломатии, внедрение цифровых технологий в спортивную отрасль государств Содружества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388115
Теги:
СНГ, спорт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  