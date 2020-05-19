Кыргызстан укрепит сотрудничество со странами СНГ в спорте

Проект Стратегии развития сотрудничества стран СНГ в области физической культуры и спорта на 2021–2030 годы разработан экспертами государств-партнеров. В завершающем заседании специальной рабочей группы, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли участие специалисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Как сообщили в Исполнительном комитете Содружества, коллеги рассмотрели замечания и предложения, поступившие в ходе внутригосударственного согласования данного документа и решили считать его согласованным на экспертном уровне. Теперь проекты данной стратегии и соответствующих решений Совета министров иностранных дел и Совета глав правительств СНГ будут направлены в эти страны для завершения процедуры внутригосударственного согласования. А затем - внесены в установленном порядке для рассмотрения высшими органами Содружества.

Инициатором разработки и принятия документа выступил Совет по физической культуре и спорту СНГ. Эта стратегия, как заявлено, ориентирована на углубление процессов взаимодействия, расширение партнерских отношений между национальными организациями физической культуры и спорта на пространстве Содружества.

Главными задачами Стратегии названо укрепление дружбы, взаимопонимания и международных спортивных связей, развитие олимпийского, паралимпийского, дефлимпийского (сурдлимпийского) и специального олимпийского движений. А также - совершенствование подготовки национальных и сборных команд, спортивного резерва, развитие детско-юношеского, школьного и студенческого спорта, предотвращение и борьба с допингом, развитие и популяризация национальных видов спорта, взаимодействие в вопросах спортивной дипломатии, внедрение цифровых технологий в спортивную отрасль государств Содружества.