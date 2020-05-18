Атамбаев не явился в суд по Кой-Ташским событиям из-за плохого самочувствия

У Алмазбека Атамбаева снова плохо со здоровьем. Бывший президент не явился на суд по Кой-Ташским событиям.

В производстве Первомайского районного суда города Бишкек рассматривается уголовное дело по обвинению: Атамбаева А.Ш., Ниязова Ф.А., Карамушкиной И.Ю., Кодурановой А.С., Джеенбекова Р.Б., Мискенбаева М.Дж., Жолдубаевой К.А., Сагымбаева К.Р., Шаменова М.Т., Карыпбек уулу Р., Баабиева Ф.Ж., Осмоналиева К.А. и Капарбек уулу Н.

Как сообщает пресс-служба суда, на сегодняшнее судебное заседание обвиняемый Алмазбек Атамбаев не доставлен, в суд поступило заявление от него о проведении судебного заседания без его участия в связи с плохим самочувствием. Также не явились адвокаты-защитники обвиняемого Мискенбаева М.Дж.– Рамазанова Э., Бараков Ж.

В соответствии со статьей 274 УПК КР судом продлен срок судебного разбирательства и меры пресечения в отношении обвиняемых до двух месяцев.

После, в связи с недоставлением обвиняемого Атамбаева А.Ш. и неявкой адвокатов, судебное разбирательство отложено на 25 мая к 10:00 часам.

Как позже сообщила пресс-служба ГКНБ КР, в настоящее время состояние у Алмазбека Атамбаева удовлетворительное. Он находится под круглосуточным наблюдением врачей.