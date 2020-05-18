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Что представляют из себя лидеры движения "Чон Казат"

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- Азиз Осмонов
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Громкое заявление одного из членов движения "Чон Казат" об экспроприации имущества отечественных олигархов в какой-то момент "выстрелило" в соцсетях, вызвав неоднозначное отношение общественности Кыргызстана. Кроме того, что у этого движения нашлись сторонники, появились и оппоненты. Так ряд отечественных политологов критически отнеслись к этой идее, назвав ее несвойственной демократическому государству. Правда сами лидеры движения поспешили опровергнуть слова своего товарища, заявив, что его не так поняли. Речь, по их словам, шла всего лишь о создании общественной комиссии, которая и должна проверить нажитое непосильным трудом состояние.

Сама идея проверить законность имущества в принципе неплохая и ее многие кыргызстанцы поддержали, но в таком случае и самим руководителям и идейным вдохновителям движения "Чон Казат" не помешало бы, как говорится, выложить карты на стол. Точнее, рассказать о том, как и чем они зарабатывают себе на жизнь, и какие скелеты прячут в шкафах.

И так начнем, кто же они эти лидеры политического движения "Чон Казат". Разумеется, стоит начать с самого Сыймыка Жапыкеева. Он, напомним, стал известен в соцсетях после своего очередного выступления у себя на кухне. Через свой блог в YouTube он предложил собраться десяткам тысяч людей и пойти домой к депутату Кубанычбеку Жумалиеву, потребовав с него 2,5 млрд долларов США, дабы выплатить долг Китаю.

В интернете про Жапыкеева мало информации, известно только, что ранее он работал в прокуратуре. Также недавно он успел засветиться в истории с Кумтором. Точнее в ходе одного круглого стола в Бишкеке он представился бывшим юристом "Кумтор Голд компани" и заявил, что "президент компании "Кумтор Голд компани"" получает в месяц заработную плату 350 тыс. долларов. Правда, потом выяснилось, что он никогда не работал юристом в этой компании и почему он представился таковым так и осталось неизвестным. Позже он перекочевал к себе на кухню, откуда и стал вести свой блог.

Мамытканов Максат Суйуналиевич является уроженцем села Сары-Ой Иссык-Кульской области. В 1993 году окончил Фрунзенский Политехнический университет по специальности "Механик-инженер", совладелец редакции "Деньги и власть" и один из лидеров движения "Конституция - 93".

Про работу в ГКНБ Мамытканова тоже мало что известно из официальных источников. В конторе он служил с 1997-го по 2007-й годы и даже руководил то ли отделом, то ли управлением экономической безопасности ГКНБ. По крайней мере в СМИ по-разному указывается его последнее назначение.

Со слов в прошлом известного журналиста, а ныне живущего в Швеции Сыргака Абдылдаева, сам Мамытканов в разговорах утверждает, что его уволили за "разногласия с начальством". Личный же источник в ГКНБ якобы сообщил Абдылдаеву, что его "выперли за какие-то неблаговидные дела".

После апрельской революции 2010 года Максат Мамытканов становится директором "ОсОО Consulting Media", занимающейся в основном выпуском газеты "Деньги и Власть". Само же издание имело скандальную репутацию, публикуя чаще всего компрометирующие материалы в отношении известных политиков или бизнесменов.

Одновременно с этим он успевает заниматься бизнесом. По неподтвержденной информации, в его собственности есть недвижимость в Бишкеке коммерческого назначения, большая часть из которых записаны на его супругу. Также он является владельцем курортного участка на Иссык-Куле и ряда недвижимости в селе Сары-Ой.

Третьим активным участником движения "Чон Казат" является известный в юридических кругах адвокат Канат Хасанов, ранее защищавший Омурбека Текебаева. Он также является уроженцем Иссык-Кульской области, как и первых двое. Про него в СМИ, особенно в кыргызкоязычных СМИ, довольно таки много различной информации, в том числе и личного характера. Прежде всего пишут, что он оказывал адвокатские услуги ныне покойному лидеру ОПГ Рыспеку Акматбаеву. Правда, в официальных источниках об этом нигде не указано. Из самой же биографии Хасанова известно, что ранее он был членом Совета по отбору судей, то есть проще говоря имел отношение к назначениям судей. Кроме этого он является вице-президентом федерации Кок-Бору Иссык-Кульской области.

Как уже выше было указано, саму идею проверить имущество богатых людей некоторые кыргызстанцы поддержали, но чтобы не было вопросов, возможно, лидерам движения "Чон Казат" стоит показать свою принципиальность и начать прежде всего с самих себя. По крайней мере в обществе отпадут вопросы относительно самих членов движения.


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URL: https://www.vb.kg/388119
Теги:
Кубанычбек Жумалиев, конфликт, Кыргызстан, Максат Мамытканов
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