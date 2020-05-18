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За неподчинение граждане из обсервации будут привлечены к ответственности

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- Оксана Гут
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Граждане, находящиеся в обсервации и не подчиняющиеся общим требованиям, понесут наказание согласно законам. Об этом на брифинге 18 мая заявил заместитель министра внутренних дел КР Мирлан Каниметов.

"Сегодня произошел инцидент в обсервации "Семетей" на территории аэропорта "Манас". Там находятся 432 наших граждан, прибывших из Соль-Илецка. Инцидент связан с неподтвержденной информацией о том, что в Республиканской инфекционной клинической больнице отпускают на домашний карантин зараженных людей, ранее прибывших с ними", - отметил Каниметов.

Он сообщил, что по данному факту пока проводятся разъяснительные работы совместно с министерством здравоохранения КР.

"В случае нарушения правил и неподчинения установленным требованиям, лица находящиеся в обсервации, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством КР", - заключил заместитель министра внутренних дел.


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URL: https://www.vb.kg/388121
Теги:
МВД, конфликт, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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