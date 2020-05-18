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Посол КНР в КР передал в Генштаб КР гумпомощь медицинского назначения

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- Светлана Лаптева
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В целях оказания поддержки в борьбе с пандемией COVID-19 Вооруженным Силам Кыргызской Республики передан гуманитарный груз медицинского назначения от имени Министерства обороны Китайской Народной Республики на сумму около 22 млн. сом.

Начальник Генерального штаба ВС КР генерал-майор Райимберди Дуйшенбиевв ходе личной встречи поблагодарил Чрезвычайного и Полномочного посла КНР в Кыргызстане г-жу Ду Дэвэнь за поддержку и отметил, что полученная помощь в очередной раз подтвердила практическую значимость двустороннего военного и военно-технического сотрудничества

Груз, состоящий из 13 наименований, отвечающий стандартам производства китайской стороны, был доставлен специальным военным самолетом МО КНР и будет распределен в соединения, части и учреждения Вооруженных Сил Кыргызской Республики для дальнейшего использования. Напомним, что это уже вторая партия помощи оказанной китайской стороной в рамках борьбы с пандемией.


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URL: https://www.vb.kg/388127
Теги:
гуманитарная помощь, Китай, посольство, армия, Кыргызстан, Госкомитет по делам обороны
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