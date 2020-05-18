Кыргызстан после COVID-19: ближайшие ожидания и перспективы

Covid-19 как фактор случайности или предопределенности?

Пандемия короновируса случилась в мире вроде бы неожиданно - никто не ожидал его коварства и потому особо и не готовился к вероятным последствиям. Но вирус сделал свое черное дело, одномоментно закрыв границы ВСЕХ стран, фактически погрузив всю планету Земля в изоляцию. Еще совсем недавно бурлящая жизнь вдруг остановилась, а мегаполисы с обезлюдевшими проспектами напоминают сюжеты из американских фильмов про апокалипсис. Кризис почувствовали все и везде. Правительства развитых стран, объявляя карантин, стали срочно готовить и принимать антикризисные программы по поддержке реального сектора, вливая в экономику немалые суммы для помощи и бизнесу, и своим народам.

Примерный масштаб бедствия можно оценить по объемам средств, которые на первом этапе кризиса намерены потратить многие страны. Так, в США одобрен антикризисный пакет в 2 трлн. долларов, в Европе на борьбу с кризисом направили первоначально 500 млрд. евро, но с развитием ситуации планируют выделить намного больше. В России общая стоимость мер по борьбе с кризисом превысила 2 трлн. рублей. В целом государства "Большой двадцатки" на борьбу с нынешним кризисом планируют выделить около 5 трлн. американских долларов.

Страны, ближайшие соседи и партнеры Кыргызстана по Центрально-Азиатскому региону, также пытаются всеми силами остановить кризис, наметив пути поддержки бизнеса и простых людей. Так, в Казахстане общий пакет антикризисных мер достиг 4,4 трлн. тенге, или 10 млрд. долларов. В Узбекистане создан антикризисный фонд в объеме 10 трлн. сумов, а это примерно один млрд. долларов, для смягчения воздействия пандемии на экономику.

Правительство Кыргызстана официально заявило: "Мы не сможем повторить опыт развитых стран, где предоставляются безвозмездные ресурсы, списываются налоги. К сожалению, у нас нет фонда для стабилизации. Мы должны трезво подходить к вопросу, говоря о поддержке бизнеса". Означает ли это, что поддержки не будет?

Отмечу, что предыдущие мировые кризисы только слегка затрагивали Кыргызстан, поскольку страна, де-юре являясь участницей целого ряда интеграционных объединений и организаций, де-факто слабо там представлена, поскольку в отечественной экономике в большинстве случаев преобладает импорт продукции.

Отраслевая структура экономики нашей страны с периода обретения независимости сильно изменилась. Так, если в 1990 г. доля промышленности составляла 26,4% от ВВП, сельского хозяйства - 32,7, строительства - 7,7, сферы услуг - 33,2%, то в 2019-м ситуация изменилась: доля промышленности - 17,9%, аграрной отрасли - 12,1, строительства – 9,7, в то время как удельный вес сферы услуг превысил 50,2%.

Цифры свидетельствуют: за годы независимости мы научились хорошо торговать и постепенно, но неуклонно сокращаем объемы серьезного и значимого на мировых рынках производства. К 1991 г. Кыргызстан имел многоотраслевую промышленность: машиностроение (производство станков, автомобилей, электротехнических изделий, кормоуборочных машин, пресс-подборщиков, контрольно-измерительных приборов, электронно-вычислительных машин, физических приборов и оборудования, электроламп и т.д.); горнодобывающую отрасль (производство ртути и сурьмы, редкоземельных элементов, золота, добыча угля, нефти); гидроэнергетику (каскады ГЭС); производство стройматериалов; мебели; легкую промышленность (с преобладанием текстильной); обувную; хлопчатобумажную; швейную; шелковую; пищевую (мясомолочную, хлебобулочную, кондитерскую, винно-водочную и т.д.). Ко всему прочему, Кыргызстан славился сильным сельским хозяйством - животноводством, кормопроизводством, выращиванием востребованных на мировых рынках культур (табака, хлопка, сахарной свеклы), а зерновое хозяйство и производство овощей-фруктов покрывали и собственные потребности, и отчасти нужды стран-соседей. Самостоятельными крупными отраслями были строительство, транспорт, связь, торговля.

Вопросы без ответов

Почему мы не сумели сохранить то, что было? С сожалением следует констатировать, что уже 29 лет, с обретением независимости, страна топчется на одном месте, а в некоторых случаях отброшена далеко назад! Вместо тракторов и пресс-подборщиков, к примеру, фермеры страны повсеместно пользуются обыкновенными ручными инструментами. О производительности труда и ее росте уже никто и не вспоминает. Машиностроение… Где оно? Подготовлено множество стратегий и программ, под них получено от международных доноров немало масштабных иностранных кредитов. Но результатов как не было, так и нет до сих пор. В перечне вопросов без ответов и пока еще актуальный вопрос о том, почему нашим соотечественникам приходится, покинув родину, искать лучшей доли на чужбине?

Получив независимость, мы так и не осознали, что же с ней делать. Самые "находчивые" принялись "делать деньги" для себя и родственников. Остальные молча наблюдали, возмущаясь в душе. Кто-то подстраивался под обстоятельства. Все эти годы мы создаем вид, что что-то делаем, что-то реформируем, что-то улучшаем, ежегодно отчитываясь при этом о высоких достижениях. Но столкновение с коронавирусом проявило, как лакмусовая бумажка, что не всё у нас хорошо в государстве, вопреки отчетам и заверениям многих чиновников.

Вполне очевидно, что у экономистов, да и у всех здравомыслящих людей страны, возник целый ряд новых вопросов:

1. Что будет после завершения пандемии?

2. Что будет с экономикой? Что нужно сделать для ее роста, как воспользоваться сложившейся ситуацией и вырваться вперед?

3. Что должно поменяться в сознании наших людей?

4. Какое образование у нас должно быть?

5. Как достучаться до людей, чтобы поменять их взгляды и сформировать при этом новые идеи?

6. Как культура должна в этом помочь?

Ответов пока нет.

Мне думается, что многие люди в связи с пандемией задумались, почему государство не подготовилось к вероятности этого, да и прочих вероятных кризисов? И почему уже три десятка лет мы всё никак не можем наладить достойную жизнь для граждан страны?

"Экономика перераспределения", а не созидания

В принятых властью официальных документах – перспективной стратегии развития Кыргызстана до 2040 г., а также действующей ныне стратегии на 2018-2023 гг. прописано много различных шагов, но нет анализа тенденций в будущем, да и самого главного - оценки будущих рисков. А нам крайне необходима стратегия развития страны, которая позволила бы не только сохранить Кыргызстан в среднесрочном и более отдаленном периодах на политической карте мира, но и способствовала бы освоению им лидирующих позиций. И вот результат: отсутствие "образа будущего" для страны и глубоких размышлений по этому поводу, отсутствие консенсуса различных заинтересованных сторон неминуемо обрекает страну на новые кризисы и, в конечном счете, не дай бог, способно подтолкнуть к разрушению государства. Мы должны понять, что экономика не может органично развиваться и расти без социально-экономической стратегии, опирающейся на серьезные исследования в видении будущего. Но формулирование инициатив, которые направлены на перспективу, возможно лишь в условиях эффективного взаимодействия интеллектуальной элиты страны (деятелей науки, образования, культуры и искусства), институтов гражданского общества, государства и бизнеса.

Зато действительно реальным достижением за 29-летний период реформирования экономики в нашем государстве стало построение хорошо отлаженной системы перехода собственности и денег от одной политической элиты к другой. В этих условиях основной вид конкуренции – это конкуренция за обладание административными ресурсами. За все эти годы выстроена не "экономика развития", а "экономика перераспределения".

В течение этих двадцати девяти лет периода суверенитета идет перманентная борьба за власть. В стране нет влиятельной политической силы, которая посадила бы за один стол всех политиков для выработки новых, строгих правил ведения политической борьбы: без коррупции, трайбализма, кумовства, клановости, воровства, подлости, но во имя служения народу, любви к родине и к земле, которую оставили нам в наследство великие предки.

Начало периода суверенного развития принесло многие невзгоды Кыргызстану тем, что после распада СССР произошел разрыв экономических связей, разрушились налаженные рынки сбыта. Усугубились проблемы отечественной экономики непродуманной приватизацией, нестабильностью политической ситуации и неумением (зачастую просто нежеланием) политиков договариваться между собой. Именно эти факторы привели к двум периодам острой политической и социальной нестабильности в 2005 и 2010 годах.

Среди стратегических ошибок Кыргызстана – неподготовленное, поспешное вхождение в ВТО, которое полностью разрушило отечественную промышленность и, отчасти, сельское хозяйство. Власти страны были, возможно, очень наивны, поверив обещаниям ВБ, МВФ и других финансовых институтов, что они помогут оживить экономику страны и сделать ее конкурентоспособной. За все эти 29 лет независимости мы набрали кредитов и технической помощи на сумму более 8 млрд. долларов США (около 4 млрд. из них уже поступило, а остальная сумма траншами поступит в соответствии с подписанными договорами) и продолжаем просить кредиты. Однако в Кыргызстане до сих пор не проведено ни одного расследования, куда ушли эти деньги и что было улучшено.

Кадры решают все?

Начиная с середины 90-х годов прошлого столетия, началось вымывание высокопрофессиональных кадров из органов государственного управления. На смену им стали набираться кандидатуры, которые не способны брать на себя ответственность и принимать качественные, полезные в масштабе и страны, и конкретной сферы, управленческие решения. Также за эти годы никто не привлек к ответственности за провалы в экономике тех конкретных лиц, "благодаря" некомпетентным и непрофессиональным действиям и решениям которых страна скатилась вниз. А за последние десять лет, с введением партийной системы в Жогорку Кенеше КР, органы государственного управления стали формировать вообще "людьми со стороны", но лояльными к партиям, которые вошли во фракцию большинства в парламенте.

Картина последнего десятилетия - это отсутствие политической, программной состязательности, политические обещания, не подкрепленные экономически.

В связи с такой чехардой и отсутствием преемственности потеряна институциональная память предыдущих достижений и успехов в большинстве государственных органов. В этих условиях плоды растущего экономического благосостояния ощущает в изменениях своей жизни в основном ограниченное число людей, причисляющих себя к элите. К сожалению, мы видим немало примеров из нашей постсоветской, совсем недавней истории, когда эти люди не всегда связывают свою судьбу, в том числе и своей семьи, с родной страной, при этом очень громко и во всеуслышание заявляя о своем патриотизме. Надо честно констатировать: в Кыргызстане сегодня не видно консолидированных политических сил, которые реально способны изменить вектор развития государства, чтобы сделать его успешным. А те, кто во власти сегодня, не ассоциируют себя в качестве проводников на этом стратегически верном пути.

За все годы независимости руководители страны и чиновники-управленцы высшего звена так и не смогли взять на себя ответственность за ее развитие. Увы, не создан пока рай для инвестиций, предполагающий в дальнейшем и рай для наших граждан. Власти так и не смогли пока понять: для процветания экономики нужны инвестиции, что предполагает создание (и сохранение!) благоприятной среды, гарантируя безопасность бизнеса, неприкосновенность прав собственности, соблюдение прав на интеллектуальную собственность. И это должно подкрепляться независимостью судов, искоренением коррупции, технологической революцией.

В общем, на поставленные выше вопросы пока никто в Кыргызстане не готов ответить.

Что делать?

В мире в ближайшие десятилетия упор будет сделан, прежде всего, на конкуренцию идей, интеллекта и ценностей. Поэтому уже сейчас, чтобы не остаться в безнадежных аутсайдерах, лидерам Кыргызстана следует задуматься о его будущем.

В первую очередь о том, какое место занимает страна сейчас и где окажется вскоре. Во-вторых, и о том, сможет ли государство создать такую систему, где гармонично сплетались бы интересы самого государства как субъекта волеизъявления простых граждан, и самих людей как представителей определенных групп интеллектуальной и административной элиты?

В-третьих, как обеспечить рост экономической эффективности и социальную справедливость в обществе?

В-четвертых, определить "прорывные", наиболее перспективные для отечественной экономики направления, векторность инноваций, а главное, персоналии и группы, способные претворять в жизнь эти планы и стратегии.

Думаю, сейчас настало время действий для всех институтов власти, само общество должно задуматься о будущем страны – через широкие консультации на всех уровнях по построению нового общества. Самый тяжелый вызов, с которым предстоит столкнуться нашей экономике в ближайшее десятилетие – это вызов низкой эффективности производства. Кыргызстан пока серьезно отстаёт от большинства стран-партнеров по различным интеграционным объединениям (ЕАЭС, ВТО, СНГ и др.) в развитии производства, сельского хозяйства и энергоэффективности. Если в ближайшие годы этот разрыв не будет преодолен за счёт модернизации экономики, роста предпринимательской активности и заметного притока инвестиций, то не стоит обещать гражданам и повышения уровня жизни, и стабилизации положения страны в современном нестабильном мире.

Говоря же о "прорывных", перспективных направлениях экономики, только ленивый в Кыргызстане не называл туризм и сельское хозяйство. Правительственные чиновники и различные эксперты часто повторяют: развивать промышленное производство, а тем более, создавать сложный инновационный продукт нам не по силам, а в условиях мировой конкуренции практически невозможно. Но это не так. Мировой опыт показывает, что это можно сделать.

Системный глубокий кризис мировой экономики последних лет серьезно осложнила переживаемая нами пандемия коронавируса. Также стоит отметить, что в экономической теории сложилась весьма непростая ситуация, связанная с грядущей вскоре сменой доминирующих научных подходов в связи с надвигающимся новым технологическим укладом. Я бы не хотел здесь подробно описывать "Теорию длинных волн" Н. Кондратьева экономиста начала XX века, а только напомню: примерно каждые 40 лет происходят циклические изменения, вызываемые новым технологическим укладом. В этой связи большинство стран научились ориентировать свою экономику к такого рода изменениям. Так вот, каждые 40 лет на смену одному технологическому укладу приходит другой, с совсем иными технологиями. Поэтому "прорывные" технологии могут открыть и для Кыргызстана возможности расширять производство и формировать новые секторы экономики.

Анализируя историю развития многих стран, можно увидеть: вступая в новый технологический уклад, многие из них не имели сильного научного, инженерного, кадрового и др. потенциала. За счет правильных расчетов и стратегий и неукоснительного их исполнения они добились поразительных результатов, выводя свои страны в технологические лидеры. Это Япония, которая удачно вписалась в 4-й технологический уклад, став в будущем лидером в различных отраслях. Это Китай, Южная Корея, Малайзия, Сингапур, которые за счет выверенных стратегий смогли гармонично влиться в 5-й технологический уклад. Примеров много.

Кыргызстан в складывающихся на сегодня условиях должен и может, кроме сельского хозяйства, туризма и швейной отрасли, развивать иные направления. Современный мировой опыт показывает: кризис не сильно затрагивает страны с высоким уровнем автоматизации, использованием искусственного интеллекта, производством сложной инновационной продукции.

Мы должны и дальше развивать цифровизацию экономики. Кстати, в условиях пандемии она показала свою эффективность и актуальность. В перечне мероприятий, перечисленных в Указе Президента Кыргызской Республики о годе цифровизации, конкретизированы направления наиболее интенсивного развития. Необходимо широкое обсуждение направлений, в которых может участвовать и специализироваться Кыргызстан в рамках 6-го технологического уклада, а это нано-, био-, информационные и когнитивные технологии (так называемая NBIC-конвергенция), из которых вытекают следующие виды технологий[2]:

1. высокие экотехнологии;

2. инженерия живых систем;

3. лазерная техника;

4. высокие гуманитарные технологии;

5. новая медицина;

6. полномасштабные технологии виртуальной реальности;

7. новые виды транспорта, комбинированные транспортные системы;

8. проектирование будущего и управление им.

Что дает этот путь? Распространение нового технологического уклада ведет к повышению темпов роста производительности труда и ВВП, снижению безработицы, увеличению доходов населения и улучшению демографических показателей.

Кризис в условиях коронавируса наглядно показал, что Кыргызстан за период суверенитета не пытался предвидеть риски такого характера. Реальный сектор почти полностью разрушен из-за того что своевременно не был модернизирован. Недостаточно финансируются сферы медицины, образования, а самое главное - НИОКР. Расходы за последние пять лет на НИОКР составляют 0,1% в год от ВВП Кыргызской Республики [3], сегодня это около 600,0 млн. сомов. Но опыт различных стран показывает: для запуска и развития инноваций расходы на НИОКР должны быть не ниже 3% ВВП.

Чтобы запустить и ускорить процессы экономического роста, Кыргызстану необходим такой бюджет развития, который давал бы рост ВВП на уровне 7% в год. Как сформировать бюджет развития? Что для этого нужно? Выполнить ряд мероприятий, а также их оценить. Для оценки роста ВВП до указанной планки следует использовать два типа данных. Это: а) результаты опроса руководителей компаний; б) данные из различных источников: государственных и муниципальных органов власти; статданные, итоги научных и аналитических исследований; расчеты международных организаций; расчеты частных экспертов.

Кроме того, для оценки роста и темпов ВВП нужны определенные индикаторы. Их сравнение позволит увидеть, быстро или медленно, правильно или неправильно в стране осуществляют мероприятия для развития. Что для этого следует сделать?

1. Пересмотреть институциональную среду, определяемую правовой и административной системами, в рамках которых частные лица, фирмы и органы власти взаимодействуют с целью создания дохода и повышения экономического благосостояния. Отношение правительства к рынку и к свободам, как и эффективность его работы, также очень важны: бюрократизм и волокита, чрезмерное регулирование, коррупция, нечестность при работе с госзакупками, отсутствие прозрачности и надежности, а также возможность давления на судебную систему накладывают значительные экономические издержки на бизнес.

2. Обеспечить разветвлённую и эффективную инфраструктуру, поскольку экономика без нее не может эффективно функционировать. Это важный фактор при выборе места размещения компаний или отдельных видов/направлений деятельности, которые можно развивать в конкретных странах. Высокоразвитая инфраструктура снижает эффект удалённости регионов, так как она объединяет национальный рынок, но и связывает его с рынками других стран и регионов, при этом снижая стоимость таких перемещений. Особый упор делается на способность экономики максимально использовать информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) в повседневной деятельности и производственных процессах в целях повышения эффективности и конкурентоспособности.

3. Внедрять технологические инновации, поскольку в долгосрочной перспективе повышение эффективности и уровня жизни возможно только этим путем. Но для этого нужна благоприятная среда для инновационной деятельности, естественно, при поддержке государственного и частного секторов. В частности, это предусматривает достаточные инвестиции в научные исследования, в особенности со стороны бизнеса, высококачественные исследовательские институты, сотрудничество в исследованиях между научными центрами и бизнесом, защиту интеллектуальной собственности, а также формирование и развитие кластеров в отраслях и регионах.

4. Требуется обеспечить стабильную макроэкономическую среду. Сама по себе макроэкономическая стабильность не может увеличить производительность в экономике, но макроэкономический дисбаланс вредит экономике. Правительство не может должным образом предоставлять услуги, если ему приходится выплачивать высокие проценты по старым долгам. Постоянный дефицит бюджета ограничивает способность правительства в будущем реагировать на экономические циклы. Фирмы не могут работать эффективно в условиях, когда рост инфляции неконтролируем. Для обеспечения стабильности макроэкономического пространства необходимо эффективнее использовать инструменты денежно-кредитной политики. Это известные пути: определение потребности экономики в деньгах в наличной и безналичной форме, возможности управления денежными потоками и выработка действенных инструментов регулирования масштабов денежного обращения.

5. Глобализация, а также посткризисная ситуация сегодня требуют от стран создания ресурса высококвалифицированных работников, способных быстро адаптироваться к меняющимся условиям и к растущим потребностям производственной системы. Упор в образовании должен быть направлен на проектную деятельность. Именно из университетских идей, разработок и лабораторий вырастают успешные технологические стартапы во всем мире. Университеты становятся той питательной средой, в которой молодой человек впервые пробует себя в качестве лидера или участника команды, в которой он не просто создает нечто новое, но и пытается найти на это средства и доказать уникальность своего решения через участие в инженерных соревнованиях, исследовательских конкурсах, питч-сессиях и предпринимательских "тусовках". Но до университетов должно быть соответствующее образование в школах.

6. В долгосрочной перспективе повышение эффективности и уровня жизни возможно лишь за счёт технологических инноваций. Если мы хотим в будущем быть страной с сильной экономикой мы должны стремиться стать страной с сильным инновационным, производственным, научным, человеческим потенциалом. Особое значение инновации имеют для развитых стран, так что Кыргызстан неминуемо должен стать такой страной. Передовые технологии позволяют создавать самые современные товары и процессы для сохранения конкурентоспособности экономик.

По всем вышеуказанным позициям нам предстоит большая работа. И самое главное, нужны весомые, конкретные результаты. Все, кто профессионально занимается и кто интересуется вопросами экономики, понимают, что насколько непростой является нынешняя ситуация и что нас ожидает впереди. Поэтому Кыргызстану в постпандемийный период предстоит сделать многое из того, что не сделано раньше. Иного пути нет.

Автор: Доктор экономических наук, профессор Толонбек Абдыров