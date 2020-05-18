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В Подмосковье угнали сопровождавшиеся кыргызстанцами грузовики с масками

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- Евгений Денисенко
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В Московской области совершен угон грузовых автомобилей, везших медицинские маски. Груз на общую сумму в 28 миллионов рублей сопровождали, по сообщению российских СМИ, уроженцы Кыргызстана.

По имеющимся данным, эта продукция была получен заказчиком из Китая, где она дешевле, чем произведенная в России. Груз шел из Екатеринбурга и должен быть доставлен на один из складов в городе Солнечногорске Московской области.

Однако по пути к адресату один из автомобилей из кортежа остановили. И пока у предпринимателя проверяли документы, два его грузовика с масками исчезли. А их водители перестали выходить на связь с бизнесменом.

Предполагается, что маски были выгружены прямо в поле. После чего их перегрузили в другую фуру, которая и скрылась с украденным товаром. Угнанные, но уже пустые грузовики были в дальнейшем найдены сотрудниками полиции, которые сейчас выясняют обстоятельства происшедшего.

"Машины передвигались с незарегистрированными номерами. Кроме того, проверяется версия о том, что остановку автомобиля предпринимателя мог организовать соучастник, не имеющий отношения к ГИБДД", - отмечают в СМИ.

Сам владелец груза полагает, что стал жертвой организованной группы преступников. Мошенники ввели в заблуждение водителей грузовиков, выдав себя за экспедиторов. Пострадавшие дали объяснения в полиции, ведется проверка.


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URL: https://www.vb.kg/388129
Теги:
миграция, Россия, угон, Москва, Кыргызстан
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