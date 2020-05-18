Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Бунтующих в обсерваторе "Семетей" граждан отпустят под домашний карантин

228  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Большую часть граждан, находившихся в обсерваторе "Семетей" на территории бывшей авиабазы "Ганзи", отправят на домашний карантин. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

"В связи со сложившейся ситуацией в обсерваторе "Семетей", принято решение об отправке граждан, вернувшихся из города Соль-Илецк Российской Федерации, на домашний карантин по месту жительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 человек из них будут оставлены под наблюдением медиков, так как входят в число близких контактных выявленных накануне 43 положительных случаев.

Медицинские работники привлеченные в указанный обсерватор будут работать в штатном режиме до 22 мая, после им на смену прибудет новая группа. Ответственный за обсервацию врач будет работать до 7 июня согласно Приказа МЗ КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388133
Теги:
Минздрав, конфликт, Кыргызстан, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  