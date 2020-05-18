Бунтующих в обсерваторе "Семетей" граждан отпустят под домашний карантин

Большую часть граждан, находившихся в обсерваторе "Семетей" на территории бывшей авиабазы "Ганзи", отправят на домашний карантин. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

"В связи со сложившейся ситуацией в обсерваторе "Семетей", принято решение об отправке граждан, вернувшихся из города Соль-Илецк Российской Федерации, на домашний карантин по месту жительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 человек из них будут оставлены под наблюдением медиков, так как входят в число близких контактных выявленных накануне 43 положительных случаев.

Медицинские работники привлеченные в указанный обсерватор будут работать в штатном режиме до 22 мая, после им на смену прибудет новая группа. Ответственный за обсервацию врач будет работать до 7 июня согласно Приказа МЗ КР.