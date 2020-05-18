На перекрестке Ахунбаева и 7 апреля будет временно затруднено движение

С 19 мая временно будет затруднено движение на перекрестке Ахунбаева и 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Объясняется это тем, что ОАО "Бишкектеплосеть" будет проводить реконструкцию тепловой сети для повышения надежности и качества теплоснабжения столицы.

Работы будут вестись на западной стороне улицы 7 апреля с переходом на северную сторону улицы Ахунбаева.

"Существующая тепловая сеть была проложена еще в 1973 году, трубы значительно изношены и требуют обновления. Кроме того, планируется повысить мощность тепловой сети, увеличив диаметр труб с 500 до 900 миллиметров", - отмечают в муниципалитете.

Согласно представленному графику работ ОАО "Бишкектеплосеть", ремонт завершится 4 августа 2020 года.

ОАО "Бишкектеплосеть" и мэрия города Бишкек приносят извинения за доставленные неудобства и просят автолюбителей заранее продумывать маршрут.