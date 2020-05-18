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Из Оренбурга могут организовать чартерный рейс в Кыргызстан

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- Евгений Денисенко
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В настоящее время прорабатывается вопрос организации чартерного рейса из Оренбурга в Бишкек. Данным рейсом планируется вывезти на родину порядка 200 граждан Кыргызстана, вынужденно остающихся на территории Оренбургской области, сообщили в посольстве КР в РФ.

Здесь подчеркнули, что речь идет, прежде всего, о беременных женщинах, женщинах с детьми, больных (не коронавирусом), пожилых согражданах. И уточнили, что сегодня в Бузулукском районе Оренбуржья остаются еще более 500 кыргызстанцев. Они, как заявлено, "стали заложниками дезинформации некоторых политиков и представителей НПО".

В этой связи 17 мая в Оренбургскую область командированы опытные сотрудники посольства для ведения переговоров и составления списков пассажиров на рейс, планируемый на 20 мая. При содействии руководства данного российского региона, кыргызской диаспоры и спонсоров ранее были решены вопросы обеспечения этих соотечественников продуктами питания.

Штаб, действующий при посольстве, обратился к гражданам КР, стремящимся выехать в Оренбургскую область в надежде пересечь затем российско-казахстанскую границу, с призывом воздержаться от этого. С тем, "чтобы не попасть в затруднительное положение, так как граница из-за карантина решением правительства Казахстана по сегодняшний день остается закрытой".

В штабе также настоятельно попросили соотечественников руководствоваться только проверенной информацией, которая публикуется в официальных государственных источниках , и соблюдать санитарно-медицинские правила, установленные в России.

Напомним, что с момента закрытия границ в Оренбургской области скопилось значительное количество граждан Кыргызстана. Некоторые, как уже говорилось, приезжали сюда позже из других российских регионов, в надежде все же выбраться через Казахстан домой. Однако граница оказалась, что называется, на замке. После длительных переговоров из оренбургского города Соль-Илецк 5 мая все же было отправлено свыше 500 граждан КР на девяти специальных автобусах. Из них семь были организованы за счет правительства КР и два - на коммерческой основе.


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URL: https://www.vb.kg/388135
Теги:
миграция, Россия, Кыргызстан, коронавирус
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