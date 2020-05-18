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В Бишкеке торговые центры готовятся к открытию

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке торговые центры готовятся к открытию. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Мэрия отмечает, что согласно плану республиканского штаба при положительной динамике борьбы с коронавирусной инфекцией с 21 мая начнут работать сферы торговли, центры обслуживания населения, бани и спа-центры, услуги репетиторов и сфера бытового обслуживания.

Отмечается, что некоторые торговые центры подошли крайне ответственно к предстоящему возобновлению работы.

Отметим, Республиканский штаб планировал запустить общественный транспорт в Бишкеке с 10 мая. Однако, позже изменил свое решение, разрешив работать только службам такси. В настоящее время в мэрии не приняли решение, когда общественный транспорт начнет функционировать.


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URL: https://www.vb.kg/388136
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, карантин
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