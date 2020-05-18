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В Кыргызстане готовятся к полевым исследованиям лесов

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- Светлана Лаптева
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Руководители полевых групп лесников проходят онлайн тренинги и делают пробные измерения деревьев в Карагачевой роще.

Основной целью является подготовка тренеров и экспертов, которые будут обучать 12 команд проводить полевые исследования в лесах в рамках Национальной инвентаризации лесов Кыргызстана, которая проводится раз в десять лет.

Обучение проводят национальные и международные эксперты по программе, которая включает информацию по методологии обследования пробных участков, по работе с измерительными инструментами для оценки и программным обеспечением для сбора данных.

В условиях карантина, для закрепления полученного материала и отработки навыков пробные измерения проводятся в Карагачевой роще.

Полевые исследования планируется начать в июне этого года во всех типах лесов республики. Всего планируется обследовать 1300 лесных трактов с использованием планшетов с программой по сбору данных, современного оборудования и спутниковых снимков. Это позволит получить необходимую информацию о состоянии лесов, его запасах и ресурсах, оценить площадь лесов, с точностью уровня более 95%.

Стоит отметить, вторая Национальная инвентаризация лесов проводится ГАООСЛХ при технической поддержке проекта "Интегрированное управление лесными экосистемами Кыргызской Республики", финансируемого Всемирным банком и Глобальным экологическим фондом. Первая инвентаризация была в 2008 году.

Результаты НИЛ-2 покажут насколько изменилась площадь лесов Кыргызстана по сравнению с 2008 годом, которые играют важнейшую роль в формировании климата и являются местом обитания редких видов животных и растений.

Мероприятие проводится ГАООСЛХ в рамках проекта "Интегрированное управление лесными экосистемами", финансируемого Всемирным банком и Глобальным экологическим фондом, и исполнителем работ по инвентаризации лесов является консорциум Unique-РЭЦЦА.


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URL: https://www.vb.kg/388137
Теги:
Гослесхоз, Кыргызстан, ГАООС и ЛХ
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