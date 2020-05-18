Милицкий: Без повышения тарифов в автобусах и троллейбусах не обойтись

Мэр Бишкека Азиз Суракматов на протяжении всей своей работы во главе муниципалитета заявляет, что тарифы на проезд в автобусах и троллейбусах повышаться не будут.

Однако противоположные примеры ближайшего к нам мегаполиса, Алматы, а также Нур-Султана и Москвы говорят о том, что законсервированные бишкекские тарифы не только тормозят развитие общественного транспорта. По мнению авторитетных экономистов, искусственно сдерживаемые тарифы и цены тормозят рост зарплат и социальных пособий!

Много лет ведавший транспортной системой Бишкека экс-вице-мэр Геннадий Милицкий сказал VB.KG, что он вполне отдает себе отчет: да, платежеспособность населения низкая. Да, малоимущим семьям с двумя-тремя-четырьмя детьми приходится очень нелегко.

- Однако, с другой стороны, общественный транспорт несет колоссальные затраты. На заработную плату и множество других затрат. Себестоимость проезда сегодня превышает сегодня стоимость проезда. Потому что электричество троллейбусникам и горюче-смазочные материалы автобусникам обходятся очень дорого. Обратите внимание: цены на электричество, ГСМ, водоснабжение, природный газ постоянно растут. А тарифы на проезд? Необходимо, чтобы депутаты Бишкекского городского кенеша обсудили "тарифный вопрос" и приняли единственно верное, взвешенное решение, - настаивает Милицкий.

По его сведениям, на долю автобусов и троллейбусов в Бишкеке приходится от силы 20-25 процентов пассажироперевозок в столице.

- Все мы хотим, чтобы в автобусах и троллейбусах были только "сидячие места". Для этого необходимо резко увеличить число автобусов и троллейбусов. Требуются большие средства. И по этой причине тоже без повышения тарифов не обойтись, - предлагает Геннадий Милицкий.