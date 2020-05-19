Миссия - накормить стариков и детей

Уже второй месяц волонтеры добровольного отряда спасателей возят горячие обеды старикам, многодетным семьям и тяжелобольным людям, которые не могут самостоятельно выйти за продуктами. Но сейчас помощь нужна самим досовцам - продуктов для приготовления еды катастрофически не хватает.

В обычное время добровольный отряд спасателей занимается поиском пропавших людей. Но с момента введения в Бишкеке чрезвычайного положения ДОС включился в группу по организации горячего питания для милиционеров и врачей. В те дни десятки кафе, ресторанов, общественных организаций и частных лиц объединили ресурсы и ежедневно готовили и раздавали около четырех тысяч порций горячих обедов тем, кто работал не передовой. Самоорганизация группы впечатляла - все было четко, оперативно, безопасно и вкусно! Координация процесса проходила в интернет–мессенджере - минимум времени, максимум эффективности, и никто не остался голодным!

Когда же государство наладило систему кормления милиции и медиков, ребята из ДОС переключились на оказание адресной помощи нуждающимся.

- Ситуация с карантином и ЧП подтолкнула многие благотворительные организации к объединению. Мы вошли в группу "Все вместе" и сделали гораздо больше, чем каждый из ее участников успел бы выполнить самостоятельно. Ребята из ДОС не только развозили продуктовую помощь, но и помогали доставлять продпакеты других фондов, ведь у нас очень сильный авто– и веловолонтерский ресурс. Общаясь с людьми, которым доставляли помощь, мы узнали, что многие не в состоянии приготовить еду самостоятельно, даже если у них есть продукты. В основном это немощные бабушки и дедушки, тяжелобольные люди, к которым во время карантина перестали ходить соцработники, одинокие многодетные мамы. Мы сформировали общий список, в который вошли не только бишкекчане, но и жители пригорода, - объяснила руководитель ДОС Лера Садыгалиева.

Горячую еду люди ждут как никогда раньше. Ведь для многих - это единственная возможность нормально поесть.

Два пенсионера оказались запертыми из–за карантина на даче - без воды и продуктов. Привезти их некому - единственная дочь прикована к инвалидному креслу, а внук не может на велосипеде добраться до бабушки с дедушкой. Или вот, к примеру, многодетные Суховы - детей мал мала меньше, еще и соседские приходят поесть, такая же голытьба. Мать целыми днями у казана, но варятся там в основном макароны или картоха. А волонтеры ДОС привозят еду с мясом.

"Лицо голода - это то, что мы сейчас видим каждый день, я хочу, чтобы это увидели все! Это именно то, что обнажилось во время карантина, это те нечеловеческие условия, в которых погибают", - написала Лера в "Фейсбуке", опубликовав всего одно только фото, от которого мурашки по коже.

С каждым днем находить продукты для приготовления обедов становится все сложнее. Многие помогающие уже выдохлись - бизнес не работает, прибыли нет. Но сотни людей из списка ДОС с нетерпением ждут, когда же волонтеры постучатся в дверь и передадут вкусную горячую еду, упакованную в одноразовые контейнеры.

- Когда не было карантина и я работала, то всегда радовалась, когда дети хорошо ели. Еще и соседских привечала. Сажала всех за стол во дворе и кормила - один казан за раз разлетался! А сейчас мне становится страшно, когда приближается время ужина, а у нас все съедено еще в обед. Когда же приезжают волонтеры, я спокойно выдыхаю - сегодня у нас будет еда и на вечер, - признается подопечная ДОС Татьяна.

Помочь Лере и ее товарищам кормить голодных можно несколькими способами:

- передать им продукты для приготовления обедов (мясо, масло, крупы, овощи);

- купить одноразовую пластиковую посуду, пакеты, перчатки и прочие расходные материалы, которых уходит очень много. - предоставить талоны на бензин или деньги на его приобретение. Cвязаться с Лерой Садыгалиевой, передать деньги лично и обсудить все вопросы можно по телефону: 996 755 07–47–20.