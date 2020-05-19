Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Миссия - накормить стариков и детей

166  0
- Надежда Хохлова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Уже второй месяц волонтеры добровольного отряда спасателей возят горячие обеды старикам, многодетным семьям и тяжелобольным людям, которые не могут самостоятельно выйти за продуктами. Но сейчас помощь нужна самим досовцам - продуктов для приготовления еды катастрофически не хватает.

В обычное время добровольный отряд спасателей занимается поиском пропавших людей. Но с момента введения в Бишкеке чрезвычайного положения ДОС включился в группу по организации горячего питания для милиционеров и врачей. В те дни десятки кафе, ресторанов, общественных организаций и частных лиц объединили ресурсы и ежедневно готовили и раздавали около четырех тысяч порций горячих обедов тем, кто работал не передовой. Самоорганизация группы впечатляла - все было четко, оперативно, безопасно и вкусно! Координация процесса проходила в интернет–мессенджере - минимум времени, максимум эффективности, и никто не остался голодным!

Когда же государство наладило систему кормления милиции и медиков, ребята из ДОС переключились на оказание адресной помощи нуждающимся.

- Ситуация с карантином и ЧП подтолкнула многие благотворительные организации к объединению. Мы вошли в группу "Все вместе" и сделали гораздо больше, чем каждый из ее участников успел бы выполнить самостоятельно. Ребята из ДОС не только развозили продуктовую помощь, но и помогали доставлять продпакеты других фондов, ведь у нас очень сильный авто– и веловолонтерский ресурс. Общаясь с людьми, которым доставляли помощь, мы узнали, что многие не в состоянии приготовить еду самостоятельно, даже если у них есть продукты. В основном это немощные бабушки и дедушки, тяжелобольные люди, к которым во время карантина перестали ходить соцработники, одинокие многодетные мамы. Мы сформировали общий список, в который вошли не только бишкекчане, но и жители пригорода, - объяснила руководитель ДОС Лера Садыгалиева.

Горячую еду люди ждут как никогда раньше. Ведь для многих - это единственная возможность нормально поесть.

Два пенсионера оказались запертыми из–за карантина на даче - без воды и продуктов. Привезти их некому - единственная дочь прикована к инвалидному креслу, а внук не может на велосипеде добраться до бабушки с дедушкой. Или вот, к примеру, многодетные Суховы - детей мал мала меньше, еще и соседские приходят поесть, такая же голытьба. Мать целыми днями у казана, но варятся там в основном макароны или картоха. А волонтеры ДОС привозят еду с мясом.

"Лицо голода - это то, что мы сейчас видим каждый день, я хочу, чтобы это увидели все! Это именно то, что обнажилось во время карантина, это те нечеловеческие условия, в которых погибают", - написала Лера в "Фейсбуке", опубликовав всего одно только фото, от которого мурашки по коже.

С каждым днем находить продукты для приготовления обедов становится все сложнее. Многие помогающие уже выдохлись - бизнес не работает, прибыли нет. Но сотни людей из списка ДОС с нетерпением ждут, когда же волонтеры постучатся в дверь и передадут вкусную горячую еду, упакованную в одноразовые контейнеры.

- Когда не было карантина и я работала, то всегда радовалась, когда дети хорошо ели. Еще и соседских привечала. Сажала всех за стол во дворе и кормила - один казан за раз разлетался! А сейчас мне становится страшно, когда приближается время ужина, а у нас все съедено еще в обед. Когда же приезжают волонтеры, я спокойно выдыхаю - сегодня у нас будет еда и на вечер, - признается подопечная ДОС Татьяна.

Помочь Лере и ее товарищам кормить голодных можно несколькими способами:

- передать им продукты для приготовления обедов (мясо, масло, крупы, овощи);

- купить одноразовую пластиковую посуду, пакеты, перчатки и прочие расходные материалы, которых уходит очень много. - предоставить талоны на бензин или деньги на его приобретение. Cвязаться с Лерой Садыгалиевой, передать деньги лично и обсудить все вопросы можно по телефону: 996 755 07–47–20.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388141
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  