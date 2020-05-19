Комендант пропускает, его подчиненные нет. Какими абсурдами запомнилось ЧП

"Мы закрываем город на замок". Именно с этих слов коменданта - заместителя министра внутренних дел Алмазбека Орозалиева - в Бишкеке и в нескольких регионах начался режим чрезвычайного положения. И по–военному быстро он превратил Бишкек в своеобразную зону отчуждения, куда ни въехать, ни выехать и даже внутри которой перемещаться было практически невозможно.

В первую очередь вокруг города развернули 48 блокпостов. И это, в общем–то, логично и оправданно. Но то, что эти посты станут непреодолимой преградой для многих компаний, занимающихся производством и реализацией продовольствия, а также медицинских работников, никто не ожидал.

Например, завотделом организации медицинской помощи управления городского здравоохранения мэрии Бишкека Айнагуль Керимкулова сообщала, что многие врачи, медсестры и санитары проживают в пригороде. Она напрямую поинтересовалась у коменданта, достаточно ли будет справок с мест работы для беспрепятственного пропуска медиков в столицу и из нее. Алмазбек Орозалиев ответил утвердительно. Лишь уточнил, что, помимо этого, при себе нужно иметь паспорт или иное удостоверение личности. Пропуска полагались работникам фармкомпаний, поставщикам продуктов, чтобы предотвратить дефицит лекарств и продуктов в городе и не нагнетать обстановку, которая и так была напряжена.

Однако уже в первый день ЧП наступила суровая реальность. Вылилась она в огромные очереди у здания комендатуры и многочисленные жалобы со стороны предпринимателей, которые поставляют продукцию из Чуйской области. Им не выдали пропуска, хотя все необходимые документы они представили. Остались без разрешительных бумаг и многие частные охранные агентства, и медицинские центры, а также фармацевтические компании.

Ситуация достигла такого накала, что в нее были вынуждены вмешаться высокопоставленные члены правительства. В частности, вице–премьер Эркин Асрандиев выступил с разъяснениями, что имеет место человеческий фактор. Решения–де принимаются оперативно, но иногда на исполнительском уровне они трактуются иначе. Да и сложно в короткие сроки обеспечить всех спецпропусками и разрешениями.

Но заверил, что поставки продуктов, медикаментов, ГСМ и газовых баллонов будут осуществляться беспрепятственно. Соответствующий приказ будет разослан по всем блокпостам, а также опубликован в СМИ. Документ нужно распечатать и вручить водителям и экспедиторам.

Чуть позже Алмазбек Орозалиев отчитался, что бумага готова. Контроль за исполнением приказа он оставил за собой, и, казалось бы, вопрос решен. Но уже на следующий день с критикой в адрес комендатуры выступил глава Ассоциации отечественных производителей Бакыт Дегенбаев. Он отметил, что предложенная система не работает, грузовики по–прежнему не пропускают на блокпостах, требуя спецпропуска. По его мнению, создавался искусственный дефицит продуктов.

Эту информацию подтверждали и предприниматели. Они сообщили, что милиционеры на блокпостах разворачивали их со словами о том, что приказ коменданта уже не действует и передвижение по городу запрещено.

Результат не заставил себя ждать - в цене подорожали молочные продукты, мука и, как следствие, хлебобулочные изделия.

Пока шли баталии за возможность доставить горожанам провиант, комендатура установила по городу дополнительные посты, закрыв большой район, ограниченный улицами Ахунбаева, 7 Апреля, а также проспектами Жибек Жолу и Молодой Гвардии. Эти действия объяснили проводимой в этом квадрате дезинфекцией, хотя в реальности правоохранители просто заблокировали передвижение.

Потом, правда, были еще встречи коменданта с бизнесом, а также потуги перевести выдачу пропусков в электронный формат. Но значимого эффекта они не дали. И здесь достаточно привести цифры, которые на брифингах озвучивал сам Алмазбек Орозалиев. Например, 2 апреля он заявил, что поставщикам продуктов и службам доставки еды выдано 2,7 тысячи пропусков. И этого, по мнению офицера, было достаточно. А 8 апреля сообщил, что для получения пропусков подано 16,2 тысячи заявок, но одобрено комендатурой лишь 725. Показательно, не правда ли?

Одновременно с этим росло недовольство со стороны медицинских работников. Все чаще в социальных сетях появлялись сообщения о том, что очередного врача не пропустили через блокпост. К ним присоединились и фармацевты.

- Еду в машине, полностью забитой медикаментами. Показываю дежурным на блокпосту все документы: на себя, на товар, на транспортное средство. Объясняю, что развожу лекарства по аптекам. Уперлись и не пускают. Оставила авто и пошла с огромными пакетами пешком. К вечеру осталась без ног, - жаловалась корреспондентам "ВБ" представитель фармбизнеса.

Обманула комендатура и представителей средств массовой информации. Аккредитацию им так и не дали. И предлог нашли благовидный - для нашей, дескать, безопасности. Не помогли ни обращения, ни мнения экспертов в области юриспруденции о том, что это незаконно, ни требования депутатов. Грубо говоря, власти просто убрали на время тех, кто задает неудобные вопросы.

Негодование деятельностью комендатуры в целом и коменданта в частности все чаще выражали и простые горожане. В качестве раздражителей были и непонятные бумажки, которые окрестили маршрутными листами, и постоянные придирки сотрудников правоохранительных органов по поводу их отсутствия. Хотя тот же комендант заявлял, что штрафовать за отсутствие этой филькиной грамоты они не имеют права. Вот именно филькиной грамоты, поскольку до сих пор непонятно, для чего он нужен, коль его можно написать от руки самому.

Народ разозлился и из–за угроз Алмазбека Орозалиева, что за нахождение без медицинских масок в общественном месте горожан будут штрафовать. Он поумерил пыл только тогда, когда в дело вмешались депутаты, а министр юстиции выступил с заявлением, что таких норм в законодательстве вообще не предусмотрено. Комендант–то потом открестился, что это–де была лишь рекомендация. Но его подчиненные успели попить крови простым людям.

А история с изыманием велосипедов - вообще полный абсурд, который даже в страшном сне не приснится. На основании какого закона комендатура собиралась изымать частную собственность, ее руководитель так и не уточнил. Благо реакция горожан немного остудила пыл коменданта и его команды.

Апогеем же стала установка в конце апреля дополнительных бетонных блоков по всему городу - 77 конструкций водрузили для снижения автомобильного потока. Но меньше чем через сутки их убрали, поскольку сотрудники экстренных служб не могли оперативно проехать на вызов. То есть сначала сделали и лишь потом подумали. Как это по–нашему!

В общем, работу комендатуры и коменданта критиковали все, включая депутатов. Последние назвали ее полным бардаком. Подлил масла в огонь инцидент с коррупцией, когда задержали сотрудника УВД Октябрьского района. Он вымогал 14 тысяч сомов за спецпропуск через карантинно–санитарные блокпосты.

К слову, на коррупционные проявления в комендатуре указывали и косвенные факты. Например, почему у владельцев дорогих "Лексусов" с какими–нибудь "блатными" номерами, типа 7777 или 1111, на лобовых стеклах красовались синие спецпропуска, дающие больше всего полномочий. А многие поставщики продуктов, простояв несколько дней в очередях около комендатуры, так и не получили заветную бумажку.

Власть сменилась - методы остались

Режим ЧП был наконец–то снят 11 мая. Правительство вместо него объявило карантин. Горожане вздохнули с облегчением, полагая, что мэрия, которая теперь командует парадом вместо комендатуры, будет работать по–другому, учтя все ошибки предшественников. Но никаких послаблений для горожан не сделано. Напротив, гайки закрутили еще сильнее.

Например, те жители столицы, которым пока не разрешили выйти на работу, все также обязаны носить с собой маршрутный лист и удостоверение личности. Им по–прежнему запрещено выходить куда–то, кроме магазинов, рынков, аптек и больниц.

Ну а тем, кто с понедельника вернулся к работе, необходимо иметь при себе патент (индивидуальным предпринимателям) или справку, что он действительно работает на этом предприятии, причем справку не простую, а заверенную в Налоговой службе!

О каких карантинных мерах говорить, если в налоговых инспекциях два дня подряд трудно было протолкнуться. Представители предприятий часами простаивали в надежде получить печать.

Но не только справка с работы должна быть у трудящегося человека, но и с места жительства. Правда, лишь у тех, у кого паспорта с электронными носителями информации. В них, как известно, отсутствует запись о прописке на самой карточке, данные содержатся на чипе. И ни у милиции, ни у мэрии нет устройств, которые считывают информацию с этих самых чипов. А потому они решили не заморачиваться - хотите работать, берите справочки.

Хотя, по закону человек обязан представить уполномоченному лицу для проверки лишь документ, удостоверяющий личность, коим является паспорт. А то, что у этого лица нет технических средств для считывания информации с документа, это уже проблемы мэрии, а не гражданина.

А теперь о закручивании гаек. С понедельника вступили в силу два закона, регулирующие карантинный режим, - "Об общественном здравоохранении" и "О гражданской защите". Они предусматривают целый перечень мер и ограничений при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Например, полную изоляцию эпидемического очага, населенных пунктов и всей зоны карантина с установлением вооруженной охраны (оцепления). Или строгий контроль за въездом и выездом населения и вывозом имущества из зоны карантина, а также запрет на проезд через очаг заражения автомобильного транспорта и остановок вне отведенных мест при транзитном проезде железнодорожного транспорта и так далее. Пунктов довольно много. За их нарушение будут строго карать.

Даже пригрозили горожанам штрафами за отсутствие маски от одной до пяти тысяч сомов.

...В соцсетях "гуляет" шуточная подпись: самоизоляция - это СИЗО. Жестко, конечно, но в каждой шутке есть доля правды.