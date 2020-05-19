Сотрудники ГИК пожаловались на "самоуправства" главы Минфина Жээнбаевой

В редакцию VB.KG обратились сотрудники Государственной ипотечной компании (ОАО "ГИК"). Они написали открытое письмо депутатам ЖК, премьер-министру, главе ФУГИ и фискальным органам. В нем они заявляют о возможном срыве программы "Доступное жилье 2015-2020" и развале всего ипотечного кредитования в стране.

Также они напоминают, что 13 декабря 2019 года правительство из выделенных 500 миллионов 100 миллионов ОАО "ГИК" перенаправило на создание "Жилищно-Сберегательной Кредитной Компании". Но, несмотря, что документы ЖСКК в настоящее время находятся в Минюсте, а штатное расписание не утверждено, председатель правления Эльмира Абжапарова нанимает на работу трех сотрудников, одна из который, якобы, является подругой главы Минфина Бактыгул Жээнбаевой. К тому же, на протяжении 4 месяцев с Фонда заработной платы ОАО "ГИК" им выплачивается заработная плата. То есть, по сути, бюджетные средства направляются на оплату работы несуществующей компании. И судя по документам, речь идет далеко не о средней зарплате сотрудников госведомства. При этом, представители ОАО "ГИК" отмечают, что это не единственные нарушения, которые в последнее время имели место в Минфине и их ведомстве.

Как стало известно, в настоящее время ситуацией уже заинтересовались соответствующие органы. Сотрудники ГИК передали им доказывающие нарушения документы и аудиозаписи. Они надеются, что депутаты ЖК и правительство разберется в сложившейся ситуации с многострадальным проектом и распределением в нем госсредств.

Копию открытого обращения VB.KG публикует ниже:

"Открытое обращение. Депутатам ЖК: Р. Туманбаевой, Н. Никитенко, А. Сулайманову, К. Иманалиеву и другим. Премьер-министру М. Абылгазиеву, председателю ФУГИ Ж. Исакулову, председателю СД ОАО "ГИК" А. Аракееву.

Мы, сотрудники ОАО "ГИК", пишем к вам с надеждой, что Вы поможете предотвратить срыв государственной программы "Доступное жилье 2015-2020" и развал всего ипотечного кредитования в стране. Считаем необходимым доложить Вам о происходящих систематических административных и финансовых нарушениях в ОАО "Государственная Ипотечная Компания".

21 мая 2019 года на основании распоряжения 145, правительство выделяет 500 млн. сом на финансирование ипотечных кредитов.13 декабря 2019 года Правительство вносит изменение в распоряжение. В нем из выделенных 500 миллионов 100 миллионов ОАО "ГИК" перенаправляется на создание "Жилищно-Сберегательной Кредитной Компании".

Вот только после этого в ОАО "Государственная Ипотечная Компания" происходят следующие нарушения:

По указанию министра финансов Бактыгул Жээнбаевой ОАО "ГИК" в лице председателя правления Эльмиры Абжапаровой наняли на работу трех сотрудников в еще незарегистрированную "ЖСКК". Причем, среди них подруга Жээнбаевой - Г.Нуркулова и 2 юриста. Более того, на протяжении 4 месяцев с фонда ОАО "ГИК" им выплачивается в пандемию коронавируса зарплата (доказательства прилагаются). (Статья 353 ТК Самоуправство, Статья 305 ТК Превышение должностных полномочий). 13 мая 2020 года на Заседание ЖК депутатом Радой Туманбаевой был задан вопрос об этом факте, но премьер-министр М. Абылгазиев М. и вице премьер-министр Э.Асрандиев ответили, что документы компании находятся в Минюсте, и штатное расписание еще не утверждено. А следовательно, доказывает непричастность к этому правительства, и самоуправство Бактыгул Жээнбаевой. Сотрудники еще не зарегистрированной компании успешно получают высокие заработные платы, а члены правления являются ставленниками ГИК. Стоит отметить, что это не первое вмешательство Бактыгул Жээнбаевой, которое приводит к срыву программы "Доступное жилье 2015-2020" .

В 2019 году инициируя трехстороннее соглашение о передаче ОАО "ГИК" двух многоэтажных домов на баланс мэрии, дав указание главе "ГИК" Абжапаровой, вынести предложение правительству отказ от строительства и передачу двух завершенных строительных объектов мэриям городов Бишкек и Нарын, чуть не сорвался проект социального жилья для врачей и учителей. Все это было проделано в целях сокрытия финансовых нарушений при строительстве 60-квартирного пятиэтажного дома в городе Нарын. Этот вопрос неоднократно поднимали вопрос экс-члены Совета Директоров Азамат Абдыбеков и Джаныбек Аманалиев. После чего были освобождены от своих должностей руководством, так как написали заявление в Генпрокуратуру, на основании которого началось досудебное производство. Благодаря резонансу, возникшему из-за статей в СМИ, дома не были переданы мэриям, и были реализованы представителям бюджетной сферы согласно механизму "Аренда с последующим выкупом". В результате этого ГИК который должен был ввести дома в эксплуатацию еще в августе, начал заселять жильцов только в декабре 2019 года, что привело к миллионным убыткам. К тому же, при строительстве Нарынского дома были выявлены следующие нарушения: не была создана рабочая группа по передачи проекта и соответствующих документов, хотя это было закреплено распоряжением премьер-министра Темиром Сариевым, при акт прием-передаче РКФР ГИКу из 4 членов комиссии отсутствуют подписи двоих, 4,7 миллиона сом были уплачены руководством ГИК за неадаптированный для города Нарын проект. Это само по себе является сомнительным и требует дальнейшего расследования.

В настоящее время в целях ликвидации неугодных людей планируется оптимизация, хотя в ГИКе ежегодно происходит убыток от ручного подсчета процентов по ипотечным кредитам, 3,5 миллиона в год – это годовая заработная плата 15 сотрудников ГИК. При автоматизированной системе проценты по ипотечным кредитам начислялись моментально, а не через несколько дней, как сейчас. Алмаз Даакыбаев на протяжении 2 лет старался внедрить автоматизацию, именно поэтому попал в немилость руководства ГИК, ведь в ведомстве целый "раздутый" отдел занимается ручным подсчетом.

23 сентября 2019 года на основании письма экс-пресс секретаря Аскара Осмонова в аппарат Президента была осуществлена проверка деятельности ГИК. В результате аудиторы подтвердили финансовые и административные нарушения (Аудиторское заключение прилагается). Однако по отношению к руководству ГИК при инициативе и давлению Жээнбаевой на ФУГИ происходит безосновательное освобождение от должности председателя Совета Директоров Джаныбека Аманалиева Джаныбека. Также происходит массовое увольнение сотрудников.

О руководстве ГИК.

Что же сделала Эльмира Абжапарова в течении 11 месяцев?

1) Вместо увольнения виновных лиц, вина которых была доказана аудиторскими заключениями от 04/10/2019 аудиторами Фонда управления государственного имущества и предписаниями Гостехинспеции оказала всецелую поддержку команде экс-главы Шамкеева, из-за ошибок которых он был вынужден уйти.

2) Уволила начальника отдела мониторинга Алмаза Даакыбаева под угрозой увольнения по статье, также имеют место попытки увольнения специалиста сектора развития регионов Чинары Турдалиевой.

В связи с этим, просим создать депутатскую комиссию для осуществления проверки деятельности ОАО "ГИК" и оказать содействие в смене ангажированных членов Правления и восстановление на свою должность председателя Совета Директоров Аманалиева Джоомарта которого сняли безосновательно, а также на восстановление заместителя председателя Правления Даакыбаева Алмаза, который также был безосновательно снят с должности".

Сотрудники ОАО "ГИК".

Подписи всех членов ФПК находятся в ведении редакции VB.KG. Мы не публикуем их подписи, чтобы на них не начались гонения. Редакция ознакомилась и с представленными сотрудниками ведомства документами. Поэтому, надеемся, что соответствующие органы на время следствия и его беспристрастного проведения отстранят от работы всех причастных к делу лиц из числа руководства, как ГИК, так и Минфина. В свою очередь, редакция также будет разбираться с распределением средств и имеющихся нарушениях в двух ведомствах.