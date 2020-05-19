Усенбек Ниязбеков был убит из СВД Алмазбека Атамбаева – Генпрокуратура

Заместитель командира "Альфа" Усенбек Ниязбеков был убит из СВД, принадлежащего Алмазбеку Атамбаеву. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры в ответ на заявление адвоката экс-президента Замира Жоошева. Ранее Жоошев назвал ложью информацию о том, что Ниязбеков был застрелен из снайперской винтовки.

В доказательство своего утверждения Жоошев на своей странице в социальных сетях опубликовал протоколы допросов бойцов "Альфа". Они рассказывали, что Усенбек Ниязбеков был убит на первом этаже резиденции Алмазбека Атамбаева, в тот момент, когда туда ворвалась агрессивная толпа. Один из сторонников экс-президента, якобы, выхватил АК-74 и выстрелил в сторону Усенбека Ниязбекова.

- Опубликованное адвокатом З.Жоошевым в социальных сетях заявление, которое продублировано рядом электронных средств массовой информации, не соответствует действительности и вводит общественность в заблуждение, - сообщает Генпрокуратура.

При этом надзорный орган не отрицает правдивость опубликованных протоколов допросов, но подчеркивает, что ими были получены другие доказательства, эти допросы были дополнены и данные уточнили, были допросы других лиц, а также результаты экспертиз.

- В ходе проведенных мероприятий следствием достоверно установлено, из какого оружия У.Ниязбекову причинены ранения, которые привели к его смерти. Экспертиза доказала, что по отверстиям входа и выхода пули – это пули калибра 7.62 мм, и остатки пули на бронежилете и одежде У.Ниязбекова, содержащие свинец, свидетельствуют о том, что выстрел произведен из охотничьего ружья, то есть СВД, принадлежащей А.Атамбаеву, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Кроме того, ведомство отметило о недопустимости распространения данных, полученных в ходе досудебного производства по уголовному делу.

Отметим, Усенбек Ниязбеков был убит вечером 7 августа во время операции по принудительному приводу Алмазбека Атамбаева на допрос. В настоящее время Первомайский районный суд рассматривает данное дело в закрытом режиме.