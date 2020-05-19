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В Казахстане не исключают возврат строгого карантина

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- Виктория Гунгер
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За выходные в Казахстане к печальной статистике по коронавирусу добавилось 590 случаев: 307 - в субботу, 283 - в воскресенье. Больше всего "новичков" выявили в Атырауской области (86), Шымкенте (60), Алматы (46) и Нур-Султане (20). Лидеры по числу случаев прежние: Алматы (1848), Нур-Султан (1251) и Атырауская область (627). Об этом пишут казахстанские СМИ.

В Алматинской области решили снять блокпосты, оставив их только на границах республики, региона и вокруг Алматы и Талдыкоргана. А вот нур-султанцам пригрозили возвращением жестких карантинных мер.

Причина - нарушение санитарных норм некоторыми объектами, которые уже закрыли, среди которых - магазины, кафе, рестораны, строительные компании и другие.

- Люди не должны расслабляться, масочный режим должен сохраняться. При нарушении строгих саннорм, город вновь вернется к жесткому карантину. А все послабления будут отменены. Поэтому, насколько быстро мы вернемся к обычной жизни, зависит только от нас с вами, - заявила начальник управления здравоохранения столицы Сауле Кисикова.

Подобное заявление сделал и аким города Алтай Кульгинов.

Как отмечается, во время пешего обхода города градоначальник решил проконтролировать ход строительства дорог, включая работы по "облагораживанию города" и заметил, что людей на улице слишком много.

- Некоторые жители ходят без масок, не соблюдают дистанцию, нарушают правила безопасности. Хотелось бы отметить, окончание режима ЧП не означает, что режим карантина также завершен. Риски распространения коронавируса все еще сохраняются", - написал он в своем Instagram. - В случае если так же будем жить в "расслабленном режиме", то мы можем вернуться в прежний режим строгого карантина. Призываю каждого жителя отнестись к сложившейся ситуации с полной ответственностью и пониманием".


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URL: https://www.vb.kg/388154
Теги:
Казахстан, нарушения, эпидемия, коронавирус, карантин
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