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Возвращение граждан КР из РФ продолжится в ближайшие недели

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- Евгений Денисенко
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Начиная с конца мая, ожидается осуществление еженедельных чартерных рейсов из России в Кыргызстан. В течение мая-июня граждане КР, подлежащие вывозу в приоритетном порядке, будут возвращены на родину.

Об этом сообщили в штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции, действующем при посольстве КР в РФ.

Здесь подчеркнули , что в первую очередь на посадку будут направляться граждане, испытывающие проблемы со здоровьем, беременные женщины, несовершеннолетние дети и люди пожилого возраста. На очереди сейчас остаются свыше тысячи таких соотечественников. Всех их попросили набраться терпения, подчеркнув: активная работа штаба и общественной комиссии, созданной из числа представителей диаспоры, по организации чартерных рейсов из России в Кыргызстан продолжается.

В штабе напомнили, что в соответствии с поручением президента Сооронбая Жээнбекова из Москвы в Бишкек 17 мая самолетом было отправлено 379 граждан КР. Среди этих людей - 116 тяжело больных (онкологические заболевания, почечная недостаточность, болезни с сердцем и т.д.), 27 сопровождающих лиц, 8 инвалидов, 38 пожилых граждан, 78 беременных женщин, 77 родителей с несовершеннолетними детьми, а также 35 соотечественников, вынужденно проживавших в хостелах. Все больные имели соответствующие справки. Список пассажиров утверждался на заседании общественной комиссии.

Отвечая на просьбы опубликовать списки вылетающих, в посольстве заявили, что согласно Закону Кыргызской Республики об информации персонального характера (№58 от 14 апреля 2008 года) не вправе обнародовать персональные данные граждан КР без их согласия.


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URL: https://www.vb.kg/388157
Теги:
миграция, посольство, Москва, коронавирус
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