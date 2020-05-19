Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В России четверть "удаленщиков" за время карантина прибавили в весе

165  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Среди россиян, перешедших на дистанционный режим работы, почти каждый четвертый 24 процентов прибавил в весе. Это показали данные Исследовательского центра портала Superjob. Правда, как именно проводилось исследование, не уточняется.

- Выяснилось, что похудевших граждан, перешедших на "удаленку", оказалось ровно вдвое меньше – 12 процентов. 51 процент за период работающих на дому не обнаружили каких-либо изменений массы тела. Согласно опросу, за время самоизоляции прибавил в весе каждый пятый российский безработный – 20 процентов. А вот похудели всего 14 процентов. незанятых граждан России.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388159
Теги:
безработица, Россия, эпидемия, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  