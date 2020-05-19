В России четверть "удаленщиков" за время карантина прибавили в весе

Среди россиян, перешедших на дистанционный режим работы, почти каждый четвертый 24 процентов прибавил в весе. Это показали данные Исследовательского центра портала Superjob. Правда, как именно проводилось исследование, не уточняется.

- Выяснилось, что похудевших граждан, перешедших на "удаленку", оказалось ровно вдвое меньше – 12 процентов. 51 процент за период работающих на дому не обнаружили каких-либо изменений массы тела. Согласно опросу, за время самоизоляции прибавил в весе каждый пятый российский безработный – 20 процентов. А вот похудели всего 14 процентов. незанятых граждан России.