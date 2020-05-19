В Бишкеке пока не планируют возобновлять работу общественного транспорта

Пока в муниципалитете не могут даже приблизительно сказать, когда в городе вновь появится общественный транспорт

В Бишкеке пока не планируют вводить общественный транспорт. Об этом сказал начальник управления МЧС по городу Бишкек Адилбек Чыргынов на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам Бишкекского городского кенеша.

- Мэрия на заседании Республиканского штаба предложила свое видение поэтапного возобновления экономической деятельности. Пока мы предлагаем приостановить функционирование кинотеатров, ресторанов, общественного транспорта и других мест, где наблюдается большое скопление людей и контактов, - сказал Адилбек Чыргынов.

Он добавил, что пока не может назвать даже приблизительную дату возобновления работы общественного транспорта.

- Когда тенденция новых заражений пойдет на спад, мы рассмотрим этот вопрос, - сказал Чыргынов.

Напомним, в Бишкеке после режима чрезвычайного положения начинается возобновление экономической деятельности. Общественный транспорт планировалось вновь запустить 11 мая, однако в штабе решили, что это преждевременно, отложив дату запуска на 21 мая.

В настоящее время в Бишкеке действует карантин в связи с распространением коронавируса.