По факту беспорядков в обсерваторе "Семетей" начато досудебное производство

В обсервационных пунктах должен быть установлен должный порядок и дисциплина со строгим соблюдением гражданами принятых санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сказал первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба.

Он подчеркнул, что произошедшая накануне ситуация в обсерваторе "Семетей" более не должна повторяться и дал соответствующие поручения Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел.

"Обсервационные пункты – это не место, где можно свободно разгуливать и собираться в большом количестве. В них должен быть соответствующий порядок и дисциплина, санитарно-эпидемиологические правила должны соблюдаться неукоснительно в целях собственной безопасности и исключения риска заражения. Об этом должны помнить граждане, находящиеся в обсерваторах. Работникам обсервации в свою очередь необходимо проводить соответствующую разъяснительную работу с гражданами, чтобы не допускать каких-либо недопониманий. Периодически в республику будут прибывать наши соотечественники, поэтому алгоритм проверок с учетом эпидемиологической ситуации страны прибытия должен проводиться четко и без каких-либо конфликтных моментов", - сказал Боронов.

Как было отмечено представителями МВД, по произошедшей накануне ситуации в обсерваторе "Семетей" будут приняты соответствующие меры в рамках законодательства. Происшествие зарегистрировано в ЕРПП.

На заседании Республиканского штаба была обсуждены текущая эпидемиологическая ситуация в Нарынской области, а также ситуация в родильных домах в городах Нарын и Ош. Роддомам будет уделено особое внимание.

Первый вице-премьер-министр еще раз подчеркнул, что по каждым случаям заражения необходимо проводить качественные эпидемрасследования с полным охватом всех возможных контактных лиц. По информации Министерства здравоохранения, Центр эпидемиологических расследований будет усилен для более углубленной работы в этом направлении.

Члены оперативного штаба также акцентировали внимание на вопросе качественной подготовки к реализации третьего этапа возобновления ряда направлений экономической деятельности 21 мая.

По итогам заседания местным органам власти, госорганам даны поручения по дальнейшей подготовке обсервационных мест, полному контролю за передвижениями грузоперевозчиков, а также контролю соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в объектах экономической деятельности.