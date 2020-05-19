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Детские сады в Кыргызстане планируется открыть с 1 июня

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- Екатерина Улитина
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Детские образовательные учреждения, в том числе детские сады не возобновят свою деятельность с 21 мая. Об этом в ходе брифинга заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

- На заседании республиканского штаба у нас возник спор о возобновлении работы образовательных учреждений. Планируется, что они смогут вернуться к работе с первого числа, но в случае, если будет стабильная эпидемиологическая ситуация. Пока их деятельность остается приостановленной, - сказал Кубатбек Боронов.

Он добавил, что в ближайшие дни будет распространен новый список разрешенных видов экономической деятельности.

Напомним, в Кыргызстане действует режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса. В Бишкеке, в Оше и части Нарынской области введен режим карантина.


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URL: https://www.vb.kg/388168
Теги:
детский сад, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Кубатбек Боронов
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