Кому разрешат работать с 21 мая? График запуска предприятий

Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сегодня, 19 мая, в ходе брифинга рассказал какие предприятия возобновят работу с 21 и с 25 мая.

С 21 мая начнут работать следующие сферы экономической деятельности:

Центры обслуживания населения, Автоцоны и другие структуры Государственной регистрационной службы; точки бытового обслуживания населения (ремонт обуви, сборка и ремонт мебели и т.д); торговые центры кроме детских площадок, фудкортов; магазины по продаже непродовольственных продуктов; автомобильные и скотные рынки с требованием всех санитарных норм; услуги частных репетиторов; возобновится работа гостиниц, но бассейны и спортзалы останутся закрытыми

С 25 мая планируется разрешить работу следующим организациям:

Летние кафе и другие места общепита, рассчитанные на менее чем 50 мест Рынки по продаже одежды (Дордой, Кара-Суу и так далее) Галереи, музеи, библиотеки Общественный транспорт

Кубатбек Боронов подчеркнул, что все предприятия, которые возобновят работу должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические меры. Также в общественных местах люди должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.