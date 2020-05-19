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Кому разрешат работать с 21 мая? График запуска предприятий

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- Екатерина Улитина
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Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сегодня, 19 мая, в ходе брифинга рассказал какие предприятия возобновят работу с 21 и с 25 мая.

С 21 мая начнут работать следующие сферы экономической деятельности:

  1. Центры обслуживания населения, Автоцоны и другие структуры Государственной регистрационной службы;
  2. точки бытового обслуживания населения (ремонт обуви, сборка и ремонт мебели и т.д);
  3. торговые центры кроме детских площадок, фудкортов;
  4. магазины по продаже непродовольственных продуктов;
  5. автомобильные и скотные рынки с требованием всех санитарных норм;
  6. услуги частных репетиторов;
  7. возобновится работа гостиниц, но бассейны и спортзалы останутся закрытыми

С 25 мая планируется разрешить работу следующим организациям:

  1. Летние кафе и другие места общепита, рассчитанные на менее чем 50 мест
  2. Рынки по продаже одежды (Дордой, Кара-Суу и так далее)
  3. Галереи, музеи, библиотеки
  4. Общественный транспорт

Кубатбек Боронов подчеркнул, что все предприятия, которые возобновят работу должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические меры. Также в общественных местах люди должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.


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URL: https://www.vb.kg/388171
Теги:
Кубатбек Боронов, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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