Кому разрешат работать с 21 мая? График запуска предприятий

Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сегодня, 19 мая, в ходе брифинга рассказал какие предприятия возобновят работу с 21 и с 25 мая.
С 21 мая начнут работать следующие сферы экономической деятельности:
- Центры обслуживания населения, Автоцоны и другие структуры Государственной регистрационной службы;
- точки бытового обслуживания населения (ремонт обуви, сборка и ремонт мебели и т.д);
- торговые центры кроме детских площадок, фудкортов;
- магазины по продаже непродовольственных продуктов;
- автомобильные и скотные рынки с требованием всех санитарных норм;
- услуги частных репетиторов;
- возобновится работа гостиниц, но бассейны и спортзалы останутся закрытыми
С 25 мая планируется разрешить работу следующим организациям:
- Летние кафе и другие места общепита, рассчитанные на менее чем 50 мест
- Рынки по продаже одежды (Дордой, Кара-Суу и так далее)
- Галереи, музеи, библиотеки
- Общественный транспорт
Кубатбек Боронов подчеркнул, что все предприятия, которые возобновят работу должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические меры. Также в общественных местах люди должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.